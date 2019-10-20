Сотрудникам Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем предлагается разрешить контрольные покупки без предварительного уведомления. Они могут включать видео и аудиозапись.
Гражина Белян, временный начальник отдела, сказала BNS, что в некоторых случаях продавцы могут быть предупреждены о проверке, например, документов.
"Но давайте представим, что мы получаем жалобу на торговлю в запрещенное время, ночью. Представьте, что вы приходите и говорите: «Я такой-то, оттуда-то, проверяю, чтобы убедиться, что вы не продаете в запрещенное время. И какова будет эффективность моей проверки? Ноль. Продавец знает, что его проверяют, и не будет выполнять эти запрещенные действия", - сказала Г. Белян.
Сторонники поправки говорят, что такое разрешение будет способствовать расследованию нарушений без необходимости привлекать другие органы, такие как полиция.
Такая поправка была зарегистрирована в Сейме представителями "крестьян" Аурелиюсом Верегой и Лаймутей Маткявиченей, консерватором Раймундасом Мартинелисом, либералом Йонасом Варкалисом, социал-демократом Альгирдасом Сисасом и Альгимантасом Думбравой.
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