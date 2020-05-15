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В редакцию портала DELFI пришло письмо читательницы, которая рассказала о своем посещении парикмахерской. Портал дает текст письма без изменений.
Kirpyklos paslaugos vis brangsta.
Kirpyklos paslaugos vis brangsta.
© Shutterstock

"Спустя два месяца корни отросли, картина ужасная, я очень ждала визита.

К тому же парикмахеру в Каунасе я хожу уже несколько лет, цены, если сравнивать с ценами в других парикмахерских по району, там никогда не были низкими. За покраску корней около 20 евро, если со стрижкой - 30 евро. Стрижка и покраска всех волос - максимум 50 евро, это при использовании разных техник, изменения тона отдельных прядей.

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Не космос, конечно, как в роскошном салоне, но и недешево. По крайней мере для человека со средними доходами.

Помните, кто-то выступил с заявлением, что лояльные клиенты сами оставят парикмахерам больше чаевых. Но ведь не столько...

Я приехала в установленное время, парикмахер явно чувствовала себя неловко. Она сообщила, что из-за изменившихся обстоятельств цены выросли, поэтому и она вынуждена их поднять.

Ладно, думаю, я и надеялась, что будет немного дороже. Все было бы хорошо, но когда уже начали красить волосы, я услышала цены и чуть не упала в обморок!

Покраска корней – 40 евро, мелирование или другая техника – от 70 евро, стрижка – от 30 евро... Реально за покраску, стрижку, тонирование – 100 евро.

И это, хочу напомнить, не центр Вильнюса и не роскошный салон. Пришлось платить, ведь не уйдешь с покрашенной наполовину головой, но я была в шоке.

Мне нравится парикмахер, но придется менять, у меня нет таких доходов, чтобы оставлять в парикмахерской по 100 евро.

Но будет ли на что менять? Так сейчас и будет после карантина, везде будет дорожать. Чего не получили за два месяца, с лихвой получат за первые недели..."

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