Читательница портала заметила, что цена на товар со скидкой не изменилась

"Я уже не раз замечала, что Senukai указывает, что продает товар со скидкой, но цену на него не меняет, а иногда цена до "скидки" бывает даже ниже, чем со "скидкой".

Я хотела купить электрический гриль. Его полная цена безо всяких скидок была 91 евро, а сейчас сделали "скидку" – подняли цену и сделали скидку. Неужели никто не контролирует цены? Я хочу купить эту вещь, но с нормальной скидкой", – сказала читательница Delfi.

Она сказала, что высылала снимки администрации магазина, но ей не ответили.

Эту ситуацию прокомментировала представитель компании Kesko Senukai Digital Ева Василяускене.

"Наш приоритет - привлекательность для покупателей, поэтому мы следим за ситуацией на рынке и стараемся предлагать товары по более низкой цене. Цены и предложения меняются, они непостоянны. Кроме того, цены в электронном магазине могут отличаться от цен на те же товары в обычном магазине", – сказала Василяускене.

По ее словам, гриль, о котором пишет читательница Delfi сейчас со скидкой не продают, однако она так и не сказала, почему товар со скидкой стоит столько же, сколько без нее.

Государственная служба по защите прав потребителей отмечает, что в этом году не было санкций за несоответствие цен со скидкой и без нее. В этом году служба получила больше 50 сообщений о введении покупателей в заблуждение и 17 сообщений, связанных с интернет-магазином Kesko Senukai digital. В этом году за нарушения Kesko Senukai digital не наказывалиs. В прошлом году компания получила штраф в размере 4000 евро за введение покупателей в заблуждение.

Служба отмечает, что по действующим в стране законам, потребителям должны предоставлять точную, ясную, верную и всестороннюю информацию.

Служба указала, что, хотя коммерческие субъекты могут устанавливать какие хотят цены, не должно складываться впечатление о сходстве цены, если информация не отвечает реальности.