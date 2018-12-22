Читатель портала DELFI поделилась своей историей. Членам семьи звонили с номера 868148704, однако мошенники могут пользоваться и другими номерами.
© DELFI / Valdas Kopūstas

Мошенники передают трубку плачущей женщине, которая умоляет о помощи. Затем трубку передают якобы врачу Сантаришкской клиники, который говорит, что в нашем случае - дочь (называет имя) упала с лестницы, сломала руку, разбила губу, но, самое главное, что она за собой потянула и другую девочку, которую сейчас оперируют, родители девочки просят денег, если им не заплатить, то они обратятся в суд.

Кроме того, мошенники требуют назвать адрес, требуют дать расписку за сына или дочь, гарантирующую, что деньги будут переведены. Читатель портала предупреждает жителей о такой форме мошенничества и рекомендует не верить аферистам.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Такой холодной погоды на Рождество в Литве не было уже давно

Ближайшие две недели в Литве будут холодными, однако с...

В Паневежисе во время благотворительной акции горожанам раздавали кормушки для птиц (3)

Члены кружка "Лесные мастера" из паневежской...

Это уникальное место можно посетить до Нового года: тропическое тепло и красочные бабочки

В оранжерее Каунасского ботанического сада...

В праздничную Палангу жители Литвы едут даже в Сочельник (8)

Если Вильнюс с началом праздничных выходных пустеет...

Читатели предупреждают: телефонные мошенники сочинили новую историю (7)

Читатель портала DELFI поделилась своей историей. Членам...

TOP новостей

Актуальный вопрос: как в праздники будут работать магазины (8)

25 декабря в Литве магазины работать не будут, поэтому...

В праздничную Палангу жители Литвы едут даже в Сочельник (8)

Если Вильнюс с началом праздничных выходных пустеет...

Такой холодной погоды на Рождество в Литве не было уже давно

Ближайшие две недели в Литве будут холодными, однако с...

Не видели Вильнюсскую рождественскую елку? Тогда заходите! Виртуальный тур 360 (13)

Тех, кто не может прийти и посмотреть на главную...

Ночной рейд в Вильнюсе: пьяный водитель снес знаки (17)

Полицейские рейды в Вильнюсе проводят много лет,...