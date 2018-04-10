После теплого дня в понедельник ночное небо осветили молнии, и гремели раскаты грома, затем пошел сильный дождь.
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Портал DELFI попросил читателей предоставить фотографии, сделанные прошлой ночью. Виды впечатляют.

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