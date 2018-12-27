В этом году читатели DELFI могли выбирать самую красивую рождественскую елку Литвы. Пришло время взглянуть на результаты голосования. Портал представляет TOP 10 рождественских деревьев в Литве. В прошлом году титул самой красивой елки получила Вильнюсская зеленая красавица (42% голосов).
Kalėdų eglės
© DELFI montažas

1. Каунас (36%)

Читатели портала выбрали самые красивые рождественские елки
© DELFI / Andrius Ufartas

2. Вильнюс (23%)

Vilniaus eglė iš viršaus
Vilniaus eglė iš viršaus
© Organizacijos nuotr.

3-4. Йонава и Мариямполе (по 7%)

Jonavos Kalėdų eglė 2018
Jonavos Kalėdų eglė 2018
© Facebook
Marijampolės Kalėdų eglė 2018
Marijampolės Kalėdų eglė 2018
© Marijampolės sav.nuotr.

5-6-7. Клайпеда, Паневежис, Мажейкяй (по 6%)

Eglė Klaipėdoje
Eglė Klaipėdoje
© Fotodiena
Panevėžio Kalėdų eglė
Panevėžio Kalėdų eglė
© DELFI / Justina Maciūnaitė
Mažeikių Kalėdų eglė 2018
Mažeikių Kalėdų eglė 2018
© Facebook

8-9. Шяуляй и Утена (по 4%)

Читатели портала выбрали самые красивые рождественские елки
© S. Darulytė
Utenos Kalėdų eglė 2018
Utenos Kalėdų eglė 2018
© Utenos savivaldybė

10. Алитус (2%)

Alytaus eglė
Alytaus eglė
© alytausgidas.lt nuotr.
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