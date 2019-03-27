Читатели портала делятся первыми весенними цветами

25 марта портал DELFI попросил читателей поделиться фотографиями первых вестников весны - перелесок. Автору самых красивых фотографий вручили книгу Джин Филлипс "Жестокое царство". На этот раз книгу получила Эгле Каволюнайте. Поздравляем!
Благодарим всех читателей DELFI, которые не пожалели времени и поделились фотографиями.
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