Читатели портала делятся первыми весенними цветами

Несмотря на то, что во вторник в Литве выпал снег, в минувшие выходные было тепло и солнечно, жители выходили на природу и радовались приходу весны.
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25 марта портал DELFI попросил читателей поделиться фотографиями первых вестников весны - перелесок. Автору самых красивых фотографий вручили книгу Джин Филлипс "Жестокое царство". На этот раз книгу получила Эгле Каволюнайте. Поздравляем!

Благодарим всех читателей DELFI, которые не пожалели времени и поделились фотографиями.

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