Читатели обеспокоены: дороги в Вильнюсе делают до первого ливня?

Читатель DELFI Висвальдас из Пилайте сказал, что был рад сообщению Вильнюсской мэрии о том, что приведут в порядок ул. Таурупес в Пилайте, поскольку гравийные дороги столицу не украшают. Однако когда были начаты работы, ему показалось странным, что асфальт на этой улице укладывают прямо поверх гравия.

"Нет никакой дождевой канализации или элементарного отвода воды. Асфальт уложен даже без соблюдения элементарных правил, которые позволяют воде стекать, чтобы не формировались лужи. Просто быстро "набросали" слой асфальта", – писал читатель.

По словам Висвальдаса, сразу после этого мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс поделился фотографиями заасфальтированной дороги.

"Сверху улица на самом деле смотрится хорошо, не могу спорить. Но может мэр мог бы приехать и посмотреть, как это выглядит вблизи. Да, через день уже гравийной дороги не было... Но прошла неделя и после первого ливня, к сожалению, вылез весь брак: размыты края, местами асфальт уже "висит" в воздухе, еще несколько ливней и края рассыплются, стоят лужи, дорога вся неровная. Взгляните на фото. И это еще не было зимы", – сожалеет мужчина, указывая, что так напрасно тратят деньги налогоплательщиков.

"Это похоже на имитацию деятельности перед выборами. Просто хочу спросить мэра Шимашюса: был ли подготовлен какой-то проект оборудования ул. Таурупес? Ведь это не деревня, это город, действуют какие-то правила, стандарты. Неужели после трехлетних обещаний жители Пилайте заслуживают только такой дороги?", – вопрошал Висвальдас и заметил, что эту дорогу может ждать судьба велодорожки на Антакальнисе.

Другой читатель DELFI указал на ненормальную практику в Вильнюсе, когда дороги разбирают, а потом месяцами не ремонтируют.

"Конкретно и точно могу говорить только о тех дорогах, по которым я регулярно езжу: ул. Антакальнё от моста Шило до ул. Жолино (800 м "разбомбили" и оставили на 3 месяца), ул. Вяркю от ул. Жвалгу до монастыря Тринаполё (800 м, также несколько месяцев) и ул. Кайрену (1,5 км стоят уже год)", – жаловался читатель DELFI.

Он не сомневался, что в городе таких примеров намного больше.

"Цель - не услышать оправдания, будто техника вышла из строя или нет работников, поскольку и без того ясно, что реальная причина – некомпетентность мэрии в контроле над такими же некомпетентными подрядчиками. Цель - обратить внимание на эту проблему и, может, чтобы кто-то ответственный за ремонт этих дорог наберется храбрости и признает, что тут не все в порядке?", – вопрошал читатель.

"Я не верю, что эта мэрия способна что-то контролировать. К примеру, на отрезке ул. Антакальнё (год или два назад меняли все покрытие на участке ЦЕЛОГО 1,1 км!!!) работы были некачественными, поскольку крышки колодцев уже провалились, их надо объезжать, чтобы не нанести вреда автомобилю", – указал читатель DELFI.

Представитель Вильнюсской мэрии Гинтаутас-Казимерас Няура письменно ответил на вопросы DELFI и заметил, что дорогам в Пилайте и на Антакальнисе уделяют большое внимание.

По его словам, в Пилайте есть много хороших перемен, например, проложили новую ул. Витаутаса Поцюнаса.

"От проспекта Пилайтес до ул. Сидароню проложили новую 4-полосную дорогу длиной 500 м, которая улучшила сообщение с Буйвидишкес. Осенью прошлого года на проспекте Пилайте оборудовали полосу А протяженностью 700 м, что также улучшило сообщение на этом участке дороги", – рассказал Няура о проделанной работе.

Специалист порадовался завершению проекта реконструкции ул. П.Вилейшиса, а именно участка от моста Шило до кольца у храма Св. Петра и Павла, и указал, что сейчас завершают работу на участке ул. Антакальнё от моста Шило до ул. Жолино.

Taurupės g. Pilaitėje © Saulius Žiūra

"На Антакальнисе полностью обновили ул. Шило - 1,6 км, на Неменчинском шоссе – 1,7 км, привели в порядок отрезок ул. Антакальню от троллейбусного кольца до ул. Жолино. В этом году заасфальтировали 1,1 км ул. Молякальнё, 1,1 км ул. Карачуну, 800 м ул. Шилену, около 800 м. ул. Барсукинес, 200 м. С.Кербеджё, 350 м. ул. Кално, 430 м ул. Филарету.

Проложили велодорожку протяженностью почти километр на аллее Саулетякё (от Неменчинского шоссе до ул. Шатриёс Раганос), там привели в порядок и тротуары", – указал он.

Однако вопрос качества работ и поднятые жителями проблемы Няура комментировать не стал.