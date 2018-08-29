Читатель портала в Вильнюсе снял на видео торнадо

29 августа читатель портала DELFI поделился видео, на котором снят торнадо, вихрь, в одном из спальных районов ВильнюсаПилайте).

По словам специалистов, обычно торнадо - это разрушительная сила, поэтому от него надо прятаться в яме, овраге, а если человек находится дома - в углу комнаты. Лучше всего прятаться в ванной комнате или туалете, если у них есть 4 стены.

Торнадо или вихрь образуется при столкновении двух масс воздуха разной температуры - холодной и теплой.

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