Читатель портала в Вильнюсе снял на видео торнадо

По словам специалистов, обычно торнадо - это разрушительная сила, поэтому от него надо прятаться в яме, овраге, а если человек находится дома - в углу комнаты. Лучше всего прятаться в ванной комнате или туалете, если у них есть 4 стены.
Торнадо или вихрь образуется при столкновении двух масс воздуха разной температуры - холодной и теплой.
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