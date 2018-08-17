Читатель портала снял на видео невиданное существо: неужели в Литве появились колибри?

Читатель DELFI Валдас снял на видео невиданное доселе существо. "Что это за насекомое? Какой-то гибрид колибри и шмеля", – шутил мужчина.

Специалист Селямонас Палтанавичюс в эфире радиопередачи "Утренние звуки" на LRT рассказал об этих насекомых.

"Этим летом поступают интересные сообщения о насекомых. Во-первых, о языканах обыкновенных, или большехоботниках звездчатых, прилетающих на клумбы за нектаром. У них длинные хоботки, эти бабочки зависают в воздухе, на цветы не садятся и пьют сладкий нектар. Люди думают, что перед ними колибри, – ведь они такие маленькие, подвижные – при приближении улетают.

А нам пишут, звонят: мы видели колибри! Как он к нам попал? Объяснить несложно, это бабочка, а не колибри. А радует, что люди их видят. Это как с богомолами, о которых также сообщают по всей Литве", – сказал Палтанавичюс.

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