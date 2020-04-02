Число жертв коронавируса в Литве выросло до девяти

Эту информацию BNS в четверг подтвердила глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.
"У нас есть информация об еще одном случае смерти от инфекции COVID-19. Человек умер дома, анализ был сделан посмертно. Он, по нашей первичной информации, не был госпитализирован в больнице этого города, в марте в этой больнице находилась его родственница", – сказала Р. Лингене.
По ее словам, скончавшийся человек принадлежал к группе риска, был пожилого возраста.
В целом в Литве скончались девять лиц, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция, шесть скончавшихся из города Укмерге.
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