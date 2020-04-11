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Министерство здравоохранения сообщает, что число подтвержденных случаев, по данным на утро субботы, составляет 1026, за последние сутки зафиксировано 27 новых случаев.
Koronavirusas
Koronavirusas
© DELFI / Josvydas Elinskas

В пятницу были исследованы 2421 мазок. В настоящее время в Литве от коронавируса умерли 23 человека.

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

ru.DELFI.lt
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