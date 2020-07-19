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В Литве за последние сутки установили 17 новых случаев коронавируса.
Число снова растет: за сутки в Литве подтверждено 17 случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 19 июля:

В Литве коронавирус подтвержден у: 1932 человек
Больны: 240
За прошедшие сутки: 17 новых случаев
Количество скончавшихся: 80
Больных коронавирусом, которые скончались по иной причине: 12
Выздоровели: 1600
В изоляции находятся: 66

С 1 июня зарегистрирован 71 ввозной случай.

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