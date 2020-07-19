Число снова растет: за сутки в Литве подтверждено 17 случаев коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 19 июля:
В Литве коронавирус подтвержден у: 1932 человек
Больны: 240
За прошедшие сутки: 17 новых случаев
Количество скончавшихся: 80
Больных коронавирусом, которые скончались по иной причине: 12
Выздоровели: 1600
В изоляции находятся: 66
С 1 июня зарегистрирован 71 ввозной случай.
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