Число снова растет: за сутки в Литве подтверждено 17 случаев коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 19 июля:

В Литве коронавирус подтвержден у: 1932 человек

Больны: 240

За прошедшие сутки: 17 новых случаев

Количество скончавшихся: 80

Больных коронавирусом, которые скончались по иной причине: 12

Выздоровели: 1600

В изоляции находятся: 66

С 1 июня зарегистрирован 71 ввозной случай.