"В сфере безопасности движения Литва на самом деле совершила большой прогресс, который мы в повседневной жизни, возможно, даже не замечаем. Сегодня мы смело можем утверждать, что от того, что называлось "войной на дорогах", мы успешно движемся к нулевым показателям", – цитируются словам министра транспорта Рокаса Масюлиса в пресс-релизе ведомства.

По данным Европейского совета по безопасности транспорта, в 2001-2018 годах количество жертв на дорогах сократилось на 75,9% – этот самое большое сокращение в странах ЕС.

На втором месте – Латвия, сократившая число погибших на дорогах на 73,1% , а на третьем – Словения и Испания, снизившие количество жертв аварий на 67,3%.

Средний показатель в ЕС – на 54,5% погибших меньше.

Министерство отмечает, что безопасность движения удалось значительно улучшить в прошлом году. По сравнению с 2017-ым годом, в прошлом году количество погибших на дорогах в Литве снизилось на 11%, лучшие результаты были только в Словении – 12% и в Словакии - 17%.

При этом Литва все еще отстает от среднего годового показателя погибших на дорогах в ЕС, приходящегося на 1 млн жителей. В Литве в прошлом году на 1 млн жителей пришлась 61 смерть на дорогах, а средний показатель ЕС – 49 погибших.