Доцент Вильнюсского университета Роландас Тучас составил прогноз смены жителей в 2017-2021 гг. и заметил, что больше всего людей старшего возраста (65 лет и старше) появится в тех мэриях, где число жителей (из-за приезда молодых трудоспособных людей) быстро увеличивалось в советское время.

Об этом он рассказал на презентации проекта, которая состоялась в Министерстве науки и образования.

"Вне всякого сомнения самая большая демографическая проблема Литвы – быстрое сокращение численности населения трудоспособного возраста (15–64 лет). Согласно прогнозам, в 2017–2021 гг. численность населения трудоспособного возраста сократится на 8,76%", – сказал исследователь.

По его словам, причина этого – отрицательное сальдо миграции и демографическая структура страны. Иными словами, в стране очень много людей предпенсионного возраста.

"Больше всего сократится число трудоспособных людей молодого и среднего возраста, а число жителей предпенсионного возраста увеличится (60–64 лет). Согласно прогнозам, число жителей трудоспособного возраста увеличится только в мэриях Клайпедского,Каунасского районов и Неринги. Больше всего их число сократится в Северной и Северо-восточной Литве", – сказал Тучас.

Некоторые мэрии пострадают особенно серьезно.

"В первую очередь это – крупные города Литвы, а также те мэрии, административные центры которых в 80-90-е гг. XX в. выросли как важные промышленные центры (Мажейкяй, Йонава и др.). Если внимательно рассмотреть возрастную структуру их жителей, то видно, что в них нет сильной нехватки людей, что наблюдалось после II мировой войны. Хороший пример – Мажейкяйский район (7,7%)", – сказал исследователь.

В мэрии Висагинаса также наблюдается серьезное сокращение людей трудоспособного возраста - на 24,1%.

"Эта особенность обусловлена своеобразной демографической структурой жителей Висагинаса – там относительно много людей старшего возраста (старше 50 лет). До 2022 г. большая их часть перейдет в группу от 65 лет и старше.Также сильно увеличится число людей в предпенсионной группе (60–64 лет)", – заметил Тучас.

По словам исследователя, Пасвальский район представляет собой типичную сельскую мэрию, с характерной демографической структурой. Как и другие сельские мэрии, эта утрачивает трудоспособных людей, так в 2017-2021 гг. численность населения в группе 15-64 лет сократится на 14,7%.

В мэрии Клайпедского района наблюдается рост числа людей старшего возраста.

"К примеру, число людей предпенсионного возраста (60–65 лет) может увеличиться на 45%. На этом сказался тот факт, что многие состоятельные люди старшего возраста поселяются за городом. Поэтому Клайпедский район будет отличаться и большим числом людей пенсионного возраста", - заметил специалист.

Согласно прогнозам, медленнее число жителей трудоспособного возраста будет сокращаться в крупных городах и местностях рядом с ними.

"Например, в широкую населенную вокруг Вильнюса зону входит и восточная часть Тракайского района, поэтому демографическая структура этой части напоминает демографическую структуру "поясов" вокруг крупных городов. Здесь сокращение численности трудоспособного населения не столь велика как в большинстве сельских мэрий и даже крупных городах (за исключением Вильнюса).

Согласно прогнозам, численность трудоспособного населения в Тракайском районе сократится на 7,3%", – сказал Тучас.

Исследование показало, что в Литве в 2017-2021 гг. больше увеличится численность людей предпенсионной группы (60–64 лет). По словам ученого, это должно побудить государство и работодателей создавать более благоприятные условия для людей старшего возраста, чтобы они хотели как можно дольше работать ("серебряная экономика").

Мало того, согласно прогнозам, в 2017–2021 гг. часть людей старшего возраста (65 лет и старше) в Литве вырастет на 2,35%.

Между тем, число молодежи и трудоспособных людей среднего возраста будет быстро сокращаться. Будет снижаться и уровень рождаемости.