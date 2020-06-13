Четыре новых случая COVID-19 связаны с медучреждениями, два - привезенные

По ее словам, из 7 новых случаев, установленных за последние сутки, шесть зарегистрированы в Вильнюсском округе, а один в Утенском.
"Утенском округе привезенный коронавирус из России. Человек вернулся на своем авто через Зарасай, у него взяли образец, результат был положительным. Контакты - двое членов семьи. Больной изолирован", – сказала Размувене.
Второй привезенный случай – COVID-19 заболел близкий вернувшегося из Дании человека.
Еще три случая связаны с Сантаришкской клиникой – заболели двое работников и один близкий одного из них.
Коронавирус диагностирован и у работника Вильнюсской университетской больницы.
"Еще один случай пока не выяснен – неизвестно, где человек мог заразиться, обстоятельства выясняются. Есть четыре контакта", – сказала Размувене.
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