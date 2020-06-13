Четыре новых случая COVID-19 связаны с медучреждениями, два - привезенные

По ее словам, из 7 новых случаев, установленных за последние сутки, шесть зарегистрированы в Вильнюсском округе, а один в Утенском.

"Утенском округе привезенный коронавирус из России. Человек вернулся на своем авто через Зарасай, у него взяли образец, результат был положительным. Контакты - двое членов семьи. Больной изолирован", – сказала Размувене.

Второй привезенный случай – COVID-19 заболел близкий вернувшегося из Дании человека.

Еще три случая связаны с Сантаришкской клиникой – заболели двое работников и один близкий одного из них.

Коронавирус диагностирован и у работника Вильнюсской университетской больницы.

"Еще один случай пока не выяснен – неизвестно, где человек мог заразиться, обстоятельства выясняются. Есть четыре контакта", – сказала Размувене.