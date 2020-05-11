Четвертый этап смягчения карантина в Литве: какие правила уже действуют, и что еще ждет

С 11 мая Литва и Польша открывают границы для работников, предпринимателей и студентов.

При необходимости выехать в Польшу надо иметь документ, подтверждающий цель поездки – трудовой документ, бизнес-удостоверение, документ компании, справку из вуза, подтверждающего, что студент в нем учится и т.д. Это надо предъявить польским пограничникам, а они решат, впустить ли человека на территорию своей страны.

По договоренности между странами такие люди не должны соблюдать 14-дневную изоляцию. Кроме того, на польско-литовской границе в понедельник откроется больше КПП.

В Литву граждане Литвы на автомобилях из Польши смогут приехать и через КПП Лаздияй-Арадники. До сих пор можно было въехать только через Калварию.

До 11 мая иностранцев на территорию Польши не впускали.

В соответствии с принятым правительством Литвы 6 мая постановлением с 11 мая в стране можно проводить экзамены на владение иностранным языком для поступления в вузы за границей. Кроме того, возобновляют проведение уроков вождения.

Карантин в Литве продлен до 31 мая.

С 15 мая – свободное перемещение в пределах стран Балтии

С пятницы открывается свободное передвижение в пределах стран Балтии, после такой поездки людям не придется изолироваться на 14 дней.

Со следующего понедельника – ждет еще больше послаблений.

С 18 мая разрешают индивидуальные тренировки в спортклубах и групповые тренировки с участием до 6 человек. Однако по-прежнему в силе остается ношение средств защиты и использование средств гигиены.

С 18 мая на улице разрешено проведение мероприятий с участием не более 30 человек.

На одного человека должно приходиться не меньше 10 кв. м, соблюдаться расстояние в 2 м, обязательно ношение масок и использование других средств защиты.

С 30 мая предлагают разрешить подобные мероприятия в закрытых пространствах, с участием не более 30 человек.

С 18 мая откроются детские сады, подготовительные классы, центры занятости для детей инвалидов.

С 18 мая разрешена деятельность стоматологических кабинетов.

Изменится также порядок посещения пациентов в больницах. С 18 мая разрешат их посещение с разрешения лечащего врача.

С 18 мая разрешается предоставление всех услуг в салонах красоты, однако важно контролировать поток клиентов. Кроме того, важно обеспечить все правила гигиены и средства защиты.

Delfi напоминает, что карантин в Литве продлен до 31 мая.