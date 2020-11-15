Четверо детей проходят лечение от COVID-19 в клиниках Сантарос

В настоящее время в вспомогательных больницах проходят лечение 182 пациента: 104 пациента в Вильнюсской городской клинической больнице, 2 из них - в отделении реанимации и интенсивной терапии.

В Алитусской больница им. В. Кудирки - 38 пациентов, из них 3 - в отделении реанимации и интенсивной терапии.

В больнице Укмерге 28 пациентов, 1 - в отделении реанимации и интенсивной терапии.

В Вильнюсской республиканской республиканской больнице находятся 12 пациентов.