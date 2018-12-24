В канун Рождества жителей Литвы с этим праздником поздравляют экс-президент Валдас Адамкус с женой Алмой.
Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė
© DELFI / Tomas Vinickas

"Дорогие жители Литвы,

заканчивается год, и мы обращаемся к вам, вместе со всем христианским миром желая Веры, Любви и Надежды!

Примем протягиваемый нам рождественский хлебец в знак того, что мы очень дороги друг другу.

Что любовь и человечность являются важнейшей частью полноты жизни.

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Будем беречь и ценить друг друга, будем беречь и ценить свою Литву!

Будьте счастливы в Новом году и здоровы при встрече Святого Рождества!", говорится в поздравлении Валдаса и Алмы Адамкусов.

Чета Адамкусов поздравила жителей Литвы с Рождеством: будем беречь и ценить друг друга
© LRT nuotr.
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