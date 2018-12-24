Чета Адамкусов поздравила жителей Литвы с Рождеством: будем беречь и ценить друг друга

"Дорогие жители Литвы,
заканчивается год, и мы обращаемся к вам, вместе со всем христианским миром желая Веры, Любви и Надежды!
Примем протягиваемый нам рождественский хлебец в знак того, что мы очень дороги друг другу.
Что любовь и человечность являются важнейшей частью полноты жизни.
Будем беречь и ценить друг друга, будем беречь и ценить свою Литву!
Будьте счастливы в Новом году и здоровы при встрече Святого Рождества!", говорится в поздравлении Валдаса и Алмы Адамкусов.
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