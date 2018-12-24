Чета Адамкусов поздравила жителей Литвы с Рождеством: будем беречь и ценить друг друга

"Дорогие жители Литвы,

заканчивается год, и мы обращаемся к вам, вместе со всем христианским миром желая Веры, Любви и Надежды!

Примем протягиваемый нам рождественский хлебец в знак того, что мы очень дороги друг другу.

Что любовь и человечность являются важнейшей частью полноты жизни.

Будем беречь и ценить друг друга, будем беречь и ценить свою Литву!

Будьте счастливы в Новом году и здоровы при встрече Святого Рождества!", говорится в поздравлении Валдаса и Алмы Адамкусов.