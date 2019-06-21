Чешскому цирку запретили выступать в Литве со слоном

"Были выявлены нарушения, связанные с необеспечением благополучия животных, с ненадлежащим надзором за животными и не соблюдением установленных в разрешении условий периода экспонирования животных, поэтому агентство приняло решение остановить выданное разрешение", – говорится в переданном BNS документе.
В предоставленном агентством документе говорится, что в выданном цирку разрешении указано: публичная демонстрация слона с целью получения доходов возможна только с середины апреля, однако цирк это делал с 27 марта.
"Агентство обратилось в Центр природных исследований по вопросу условий ввоза слона. Центр указал, что по причине климатических условий в Литве наиболее подходящим месяцем для ввоза животного был бы апрель, поэтому разрешение экспонировать слона было выдано только с середины апреля", – отметило агентство.
В этом документе говорится, что цирк был оштрафован за выступление слона четвертого апреля в Вильнюсе с нарушением условий разрешения на 75 евро.
В нем также говорится, что в мае цирк был наказан штрафами в 15 и 120 евро за ненадлежащие условия содержания слона и ненадлежащий уход за ним.
Как сообщили BNS в Департаменте окружающей среды, в пятницу в цирке планируется проверка того, проводятся ли выступления со слоном, позднее будет принято решение о дальнейших действиях.
Сейчас цирк находится в Висагинасе, выступления в этом городе состоятся в пятницу, субботу и в воскресенье.
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