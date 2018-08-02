Минздрав Литвы обязал Больничную кассу представить отчет о состоянии районных больниц и качестве предоставляемых ими услуг. Несмотря на то, что данные отчета тщательно скрывают, DELFI первым объявляет список районных больниц, над которыми завис Дамоклов меч.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал DELFI, что факты предоставления некачественных услуг не единичные.

"Данные анализа, предоставленного ГБК, показали, что в 2016 г. в районных больницах 17-ти самоуправлений (из 50-ти) должным образом не обеспечивали предоставление услуг круглосуточно. Это выяснила Государственная служба аккредитации учреждений здравоохранения. Это представляет угрозу безопасности и жизни пациентов", - утверждает Верига.

Хуже всего обстоят дела в больницах Плунге и Швенчениса. Там круглосуточно не предоставляют хирургические услуги, ультразвукового исследования, эндоскопические, лабораторные услуги. Не лучше положение и в больницах Шальчининкского и Вилкавишкского районов. В первой нет лабораторных услуг, ультразвукового исследования, эндоскопии, во второй нет анестезиолога-реаниматолога, неонатолога и акушера.

В "черный список" попали больницы Йонавы, Лаздияй, Шилуте, Таураге, Йонишкиса, Пасвалиса, Расейняй, Утены, Шакяй, Радвилишкиса, Рокишкиса, Висагинаса и Тракай.

Интересное замечание: 30 июля ГНИ объявила данные деклараций имущества глав публичных учреждений, которые находятся при мэриях, согласно данным декларации, директор ПУ "Тракайская больница" Антанас Чеснулявичюс занимает второе место по накопленному имуществу по всей Литве. Он декларировал имущество на сумму 796 000 евро, из них 343 000 евро – недвижимость, 171 000 евро – земля, 138 000 евро – денежные средства, еще 122 000 евро – акции.

Некачественные услуги - это только одна из проблем. Анализ Государственной больничной кассы (ГБК) показал, что у специалистов некоторых больниц не было необходимой квалификации и действующих лицензий.

В 2016 г. эти случаи установлены в 9-ти больницах. Самое сложное положение – в больнице мэрии Шальчининкского района. Там без лицензии работала медсестра, а у врача, который делал эндоскопию и ультразвуковое исследование не было свидетельства об окончании соответствующих курсов повышения квалификации.

Верига отметил и еще одну проблему - возраст врачей: "В районных больницах больше всего врачей старше 55 лет. Более того, количество таких врачей растет, хотя вузы готовят достаточное количество молодых врачей. Дело в том, что молодые врачи в районные больницы не едут".

По данным Департамента статистики Литвы, в учреждениях здравоохранения страны работают врачи и медсестры средний возраст которых 45-64 лет.

В Литве почти каждый 4 работающий врач старше 60 лет. Но в некоторых больницах количество таких врачей достигает 63% (Ново-акмянская больница).

DELFI удалось получить список больниц с указанием их финансового положения в 2017 г.

Не все эти больницы работают убыточно.

В минусе 17 больниц, из них 15 - районные. Хуже всего обстоят дела в больницах Мажейкяй, Шилуте, Алитуса. В список попали также больницы Мариямполе, Тельшяй, Ширвинтай, Швенчениса, Юрбаркаса, Пакруоиса, Аникщяй, Биржай, Игналины, Пасвалиса, Рокишкиса и Зарасай.

По словам члена парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Ремигиюса Жемайтайтиса, он не удивился бы, если бы список DELFI совпал с тем, о котором уже несколько месяцев говорят в Минздраве и парламенте.

"Если взглянуть на последние действия Минздрава, можно предположить, что пробный выстрел сделан. Недавно был представлен список больниц, в которых фиксируют больше всего случаев смерти от инфаркта. В этом списке на первых местах районные больницы (...).

Я смело могу сказать, что этот список каким-то образом может быть аналогичен объявленному. Сейчас сделан выстрел, наблюдают за реакцией общества, особенно, после того как президент наложила вето (президент Даля Грибаускайте наложила вето на принятый парламентом в последние дни сессии закон, в котором сказано, что список сети учреждений здравоохранения утверждает министр здравоохранения)", - сказал Жемайтайтис.

В числе учреждений, где смертность от инфаркта составляет 100-30% – районные больницы Кретинги, Новой Акмяне, Паланги, Пакруоиса, Радвилишкиса, Биржай, Йонишкиса, Гаргждай, Йонавы, Йонишкиса, Швенчениса, Купишкиса и др.

Ниже представлен список 35-ти отобранных Минздравом больниц и их финансовые показатели за 2017 год: