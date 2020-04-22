aA
"Детская линия помощи", действующая при Государственной службе по правам детей и усыновлению, и во время карантина работает, не покладая рук. В пресс-релизе сказано, что консультанты линии Анастасия и Эгле рассказали - изоляция выявила и заострила проблемы, существующие в семьях.
Черная сторона карантина: волонтеры линии помощи слышат ужасные истории
© Anželika Stackevič

Поскольку во время карантина дети много времени проводят в компьютере, не дремлют и злоумышленники, действующие в сети. В этот период консультанты "Детской линии помощи" оказывали помощь и жертвам сексуального насилия.

– Какие звонки, на какие темы вы получаете во время карантина?

Анастасия: Во время карантина "Детская линия помощи" получает звонки, связанные с насилием. Обычно звонят взрослые, чтобы сообщить о детях, за которыми не смотрят, о физическом или психологическом насилии.

Например, одна женщина рассказала о живущей по соседству семье, в которой родители полученные деньги тратят на алкоголь, выносят из дома продукты, вещи, продают все это, а вырученные деньги снова тратят на алкоголь, дети голодают, просят поесть у соседей.

Нам звонят и те граждане, которые хотят сообщить о соседях, которые, возможно, применяют психологическое насилие (кричат на детей, обзывают их, бранятся при детях и т.д.). В таких случаях мы просим предоставить информацию о семье, чтобы передать ее социальным работникам. Анонимность звонившего в таком случае соблюдается.

– С какими трудностями в семьях сталкиваются дети? Что вы советуете?

Эгле: Чаще всего в семьях фиксируют психологическое и физическое насилие, а также неприсмотр за детьми. Во всех случаях информация передается отделу по правам детей по месту жительства семьи. Поскольку специалистам нужны данные о семье, мы призываем звонящих обращаться по номерам этой службы, даем контакты.

В такой период у родителей также возникают проблемы при общении с детьми. Мы рекомендуем родителям звонить специалистам "Родительской линии".

Однажды нам позвонила женщина, которая сказала, что ей сложно найти общий язык с дочерью. Она сказала, что дочка избегает выполнять свои обязанности, например, не делает уроки, не убирает в комнате и т.д. Женщина перепробовала все возможное – и поощряла и наказывала, но все имело короткий эффект.

Женщина не знала, что делать, как сохранить хорошие отношения с ребенком. Мы предложили обратиться в "Родительскую линию" и к психологу.

– Жалуются ли дети и родители на удаленное обучение? на что именно жалуются? Что вы советуете?

Анастасия: Пока нам не звонили с такими жалобами. Вообще во время карантина уменьшилось количество звонков, связанных с буллингом и жалобами на действия работников школьных учреждений.

Вероятно, это связано с тем, что дети занимаются удаленно, контакты с детьми и учителями ограничены.

– С какими еще случаями вы сталкиваетесь во время карантина?

Эгле: Во время карантина поступает много обращений в связи с конфликтами во время разводов, когда один из родителей не разрешает детям видеться с другим

– Были ли звонки, связанные с нарушением прав детей в интернете?

Эгле: Был звонок, связанный с темой сексуального насилия. Звонил ребенок, который сказал, что получает на Facebook сообщения и записи сексуального характера, его просили прислать свои фотографии в обнаженном виде. Ребенку угрожали. Мы сообщили в полицию и в службу по правам детей. Мальчику посоветовали не отвечать на такие сообщения и рассказать обо всем родителям.

О неподходящих действиях в интернете надо сообщать на сайт www.draugiskasinternetas.lt. Информацию о безопасности в виртуальном пространстве можно получить на сайте www.esaugumas.lt. С "Детской линией" можно связаться:

• По бесплатному телефонному номеру 116 111.

• По эл. почте info@pagalbavaikams.lt или skyrybos@pagalbavaikams.lt. Больше информации можно получить на сайте www.pagalbavaikams.lt.

• Консультации online можно получить на сайте www.pagalbavaikams.lt.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Karantinas

Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая  откроются все магазины (1)

Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая, однако...

Grožio salonas Jolanta Mačiulienė

Представитель парикмахеров: надеемся, что клиенты сами во имя солидарности доплатят по несколько евро (172)

Президент ассоциации парикмахеров и работников...

Министр: Неменчине будет закрыт как минимум до выходных

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в...

Министр образования Литвы: предлагаем работать удаленно до лета (5)

Министр науки, образования и спорта Литвы Альгирдас...

Со среды декларации могут подавать все жители Литвы (9)

22 апреля начинается второй этап подачи деклараций за 2019...

|Maža didelių žinių kaina