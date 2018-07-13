13 июля терпение пассажиров снова испытывает авиакомпания Small Planet Airlines.

"Сегодняшний рейс на 7:30 ч. в Бургас отложили, на 13:05 ч. В аэропорту масса семей с маленькими детьми, а перевозчику и туроператорам "наплевать". Никаких перемен после информации в СМИ и беседы в Департаменте туризма. Жаль, что такие компании омрачают людям отдых", – возмущался Вайдодас Барзденас.

Представитель Small Planet Airlines Симонас Барткус информировал DELFI, что сегодняшняя задержка связана с поломкой.

"Когда в одном из самолетов утром обнаружили поломку, мы взяли сменный самолет и направили в Бургас, он осуществит дальнейшую ротацию.

Поскольку сначала не было ясно, на сколько опоздает самолет, мы отложили вылет до вечера. Пассажиров мы увезли в гостиницу, заказали им еду", – сказал Барткус, заметив, что вылет намечен на 20:35 ч.

Он не отрицал, что в этом году клиенты Small Planet Airlines часто сталкиваются с подобными опозданиями. На вопрос, какова причина, директор ответил:

"Интенсивность этим летом более высокая, выше, чем прежде. Когда мы сравниваем количество поломок, то их в этом году меньше, чем в прошлом.

Поскольку вся программа, интенсивность движения на всех рынках намного выше, то наверное каждый сбой, который происходит из-за поломки, или по иной причине этим летом бывает более продолжительным".

На сайте Small Planet Airlines указывает, что с 2009 г. увеличила парк самолетов с 3 до 29. С 2016 г. пассажиров перевозят на самолетах Airbus. На сайте сказано, что в запасе у авиакомпании есть целых два самолета.

Там также указано, что число перевозимых клиентов ежегодно увеличивается на 20–50%, якобы в 2018 г. авиакомпания перевезла больше пассажиров, чем жителей в Литве.

По данным "Содры", в компании Small Planet Airlines 367 работников. Средняя их зарплата "на бумаге" составляет 2140 евро.