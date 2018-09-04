Это уже четвертый подозреваемый в рамках этого резонансного дела – 6 месяцев в Лукишкском СИЗО находятся двое подозреваемых из Эстонии, третий подозреваемый по кличке "Мясник" был задержан в Ирландии.
Несмотря на то, что сотрудники Литовского бюро криминальной полиции (ЛБКП) и Генпрокуратуры пока не комментируют расследование, DELFI удалось узнать, что находящимся под арестом в Литве эстонцам уже год назад был вынесен "смертный приговор" – их в Таллине искали преступники из Литвы, чтобы устроить кровавую расправу. Но полиции удалось задержать вооруженных литовцев.
В расследовании этого дела помогла и Якутене, которая находилась рядом с Бугавичюсом в момент его убийства. Женщина якобы опознала одного из задержанных эстонцев. Однако он свою вину не признает.
Источники DELFI рассказали, что убийство Бугавичюса было тщательно cпланировано. Заказчиками была другая действовавшая в Каунасе банда, сейчас ее уже нет. Предполагают, что лидер этой несуществующей сейчас банды и заказал убийство Бугавичюса. Мотив обычный - сведение личных счетов.
По данным источников, в минувшую среду в Каунасе был задержан четвертый подозреваемый – каунасец. Суд разрешил взять его под арест.
Подозревают, что литовские бандиты хотели избежать каких-либо связей с убийством Бугавичюса, поэтому и наняли для этого эстонцев. Один из них - живущий в Испании гражданин Эстонии 58-летний Имре Аракас - якобы согласился выполнить "заказ". за жестокость этот деятель получил прозвище "Мясник". Сейчас он находится в ирландской тюрьме. Имре Аракас начал свои темные дела еще в советское время, с тех пор его "послужной список" только рос. В Эстонии на него было совершено покушение, поэтому он уехал в Испанию. Там он представлялся агентом, работающим с недвижимостью. Предполагают, что Аракас связан и с российским криминальным миром.
Он был задержан осенью прошлого года в Дублине, где, как предполагают, должен был совершить заказное убийство. Ирландия пока не отпускает Арака, его судить хочет и Эстония, Литва третье на очереди.
Однако литовская правоохране не думает, что Бугавичюса убил Аракас. Примерно в то же время в Литву приезжали и другие граждане Эстонии - 35-летний Арле Грабби (ранее Арли Ауд) и 37-летний Ханс-Эрик Эверт.
Аракаса литовская правоохрана еще не смогла допросить, а Грабби и Эверт свою вину отрицают.
Их литовская правоохрана подозревает в совершении убийства. Есть подозрения, что они действовали заодно с Аракасом и другими лицами. Был разработан план и проведена вся необходимая работа для его осуществления - за жертвой велось постоянное наблюдение в течение двух месяцев.
Полиция выяснила, что убийцы поджидали Бугавичюса у его дома на ул. Шетос – в тот вечер 6 ноября, в 23.55 ч. он приехал на Mercedes Benz S320 в свой коттедж в Шилайняй. У ворот, ведущих во двор он был убит. Якутене в это время открывала ворота, ее в машине не было.
После убийства преступники мгновенно скрылись – сели в угнанный во Франции автомобиль, который бросили, проехав всего 3 км и подожгли.
Предполагают, что сразу после убийства они избавились и от оружия. Его найти не удалось. Кто конкретно стрелял в Бугавичюса пока точно не известно, но подозревают, что это дело рук одного из находящихся в Лукишкском СИЗО эстонцев. Грабби сказал DELFI, что обвиняют в этом его. "Но я с этим не связан", – уверял он. Грабби был задержан в Таллине в январе, а в Литву доставлен в феврале этого года.
В Литве во время очной ставки его опознала Якутене, сказав, что он похож на человека, стрелявшего в Бугавичюса.
DELFI в Латвии и Эстонии подвергся самой мощной и хорошо организованной кибератаке (1)
В понедельник портал DELFI в Латвии и Эстонии стал целью...
Аустея Ландсбергене учредила новую компанию (16)
Супруга председателя Союза отечества-Христианских...
Черная хроника каунасской мафии: заказное убийство, подозреваемые - из Эстонии (7)
2,5 года назад в Каунасе был застрелен член каунасской...
В выходные в Вильнюсе изменится порядок движения общественного транспорта (3)
9 сентября, в воскресенье, жители и гости Вильнюса...
TOP новостей
Премьеру Литвы непонятны требования Латвии заплатить 57 млн евро за железнодорожную ветку (10)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не...
Власти Литвы готовят почву для новых запретов, связанных с алкоголем (42)
На литовском рынке могут запретить продажу алкогольных...
Церковь выбрала Maximа: другим сетям торговлю атрибутикой папы не предлагали (2)
Майки, зонты, записные книжки и другие сувениры с...
Черная хроника каунасской мафии: заказное убийство, подозреваемые - из Эстонии (7)
2,5 года назад в Каунасе был застрелен член каунасской...
Кто теперь в Донецке главный. Синьор Помидор из клуба "Шахтер" примеривает пост нового главы ДНР (100)
3 сентября в самопровозглашенной и не признанной...