"2 апреля мы проводим открытие (министерства в Каунасе). Там постоянно должны работать 20 человек, около 10% работников, но это министерство увеличится. Мы ищем людей на свободные места, которые есть, заполняем помещение в Каунасе. Я верю, что до того, как в начале 2020 года в Каунас переведем все министерство, у нас уже будет резервная команда специалистов, которая обеспечит бесперебойную работу министерства, – сказал Сурплис.

По его словам, у зеркального министерства в Каунасе будут все функции, которые есть у министерства в Вильнюсе.

"Там будут работать люди из тех отделов, которые есть в Вильнюсе, которые работают в Каунасе - отсюда и название "зеркальное". Там будут люди, отвечающие за стратегическое планирование, люди, работающие с выплатами ЕС. Сейчас объявлен конкурс на должность специалиста по связям с общественностью", – сказал министр.

Он также подтвердил, что в новом министерстве будут работать и новые люди.

"Во время конкурсов, которые проводили в декабре, было указано, что место работы - Каунас. У нас есть и те люди, которых переводят на основе служебной надобности - если где-то в другом месте есть госслужащие, которые хотят работать в министерстве, они просто могут перейти в министерство, если их компетентность это позволяет", – сказал Сурплис.

По его словам, немало работников будут те же, что и в Вильнюсе, но живут они в Каунасе.

Напомним, что правительство в своей программе указало необходимость перевода Минсельхоза в Каунас. Сначала в Каунас хотели перевести и все подчиненные ему ведомства, но после того, как они высказали протест, от этой идеи отказались.

По подсчетам Минсельхоза, перевод министерства в Каунас обойдется в 1 млн. евро, а окупится через 5-6 лет. Все министерство в Каунас планируют перевести в 2020 году. Правда, это решение критикуют некоторые экономисты, фермеры и работники подчиненных министерству компаний.