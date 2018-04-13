Эта акция была задумана в Эстонии. Сейчас движение охватило 113 стран мира.
Первая акция "Делаем" прошла весной 2008 года. Тогда было собрано 500 тонн разных отходов. В 2009 году в акции участвовали около 45 000 добровольцев, в 2010 г. - 100 000, они собрали 12 000 тонн мусора.
В 2017 году в акции приняли участие 250 000 человек.
Организаторы акции приглашают регистрироваться на сайте www.mesdarom.lt и выбрать удобное место из предложенных на карте мест.
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