Эта акция была задумана в Эстонии. Сейчас движение охватило 113 стран мира.

Первая акция "Делаем" прошла весной 2008 года. Тогда было собрано 500 тонн разных отходов. В 2009 году в акции участвовали около 45 000 добровольцев, в 2010 г. - 100 000, они собрали 12 000 тонн мусора.

В 2017 году в акции приняли участие 250 000 человек.

Организаторы акции приглашают регистрироваться на сайте www.mesdarom.lt и выбрать удобное место из предложенных на карте мест.