Более того, можно назвать конкретные меры, позволяющие сегодня смягчить удар по экономике и социальному благополучию граждан. Эти меры лежат в области налогообложения и торговых наценок. Так считает Богуславас Гружевскис – профессор Вильнюсского университета, директор Литовского центра социальных исследований.

По мнению Богуславаса Гружевскиса, из кризиса 2008 года Литва вышла достаточно успешно, однако экономические трудности государство преодолело за счет сокращения уровня жизни населения – прежде всего наименее защищенных слоев. "Мы быстро вернулись к стабильности в экономическом плане, а социальная сфера была заторможена. Нельзя за счет социальной сферы решать экономические проблемы", – считает профессор.

Еще один важный тезис, доказанный жизнью – необходимость строже контролировать финансовые потоки, – говорит Гружевскис. Систему государственных финансов, банковский сектор следует контролировать более тщательно. Конечно, в этой сфере заметен прогресс, но все же он по-прежнему недостаточен, – подчеркивает экономист.

Кроме того, даже в стабильные времена каждое государство постоянно должно готовиться к кризисным явлениям. Для этого нужно заранее формировать резервы. Причем, разрабатывая модели преодоления трудностей, испытывать эти модели следует "в реальном времени", на практике. Но про этот момент многие страны, включая Литву, попросту забыли, – говорит профессор.

Все это в итоге приходит к единому глобальному понятию: "солидарность общества", которая и смягчает экономические удары. Сюда относится и меньшее число безработных, и более тесная связь между гражданином и структурами власти, и поддержка социально незащищенных слоев, и социальная ответственность бизнеса.

Что касается нынешней ситуации, связанной с карантином, Богуславас Гружевскис видит несколько задач, стоящих перед государством. Первая из них – социальная поддержка "основных групп риска". Прежде всего речь о гражданах, но также, безусловно, и о работодателях, бизнесе. Причем, по мнению профессора, государственная поддержка должна быть выстроена гибко. Государство должно помогать действительно пострадавшим, а не всем подряд.

Отсюда вытекает вторая задача: пересмотреть политику налогообложения. Если предприятие попало в сложную ситуацию, налоги для него могут быть снижены, тогда как стабильный работающий бизнес, возможно, мог бы платить более высокий налог. Это позволит снизить нагрузку на государство, снять с бюджета дополнительные траты, – говорит собеседник.

Кроме того, можно пересмотреть и такие понятия, как "норма дохода" и "торговая наценка". В частности, в сфере энергетики, обеспечения теплом, торговли продуктами и лекарствами торговые наценки на время карантина можно было бы убрать.

Третью задачу профессор формулирует как "увеличение социального контроля". То есть власть, по его мнению, не должна действовать силовым путем, указывая сверху, что и кому делать. Государственным органам следовало бы поощрять нужное поведение, увеличивать самостоятельность бизнеса на уровне муниципалитетов, опираться на социальную ответственность бизнесменов. Командная система тут вряд ли подойдет. А значит, вновь следует говорить о пресловутой солидарности общества: таков общий вывод, который делает Богуславас Гружевскис.