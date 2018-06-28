28 июня на пресс-конференции организаторы Праздника песни "Во имя той..." представили свои планы, а спонсоры и прохожие могли попробовать еду, которой будут кормить участников мероприятия в этом году.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Директор компании Ovantis Йоланта Адомайтите сказала, что питание участников праздника будут поставлять три компании. Главное, чтобы еда была безопасной, вкусной и горячей. Детям и взрослым будут готовить те же блюда.

"Сегодня на пробу мы приготовили то, что будут есть участники праздника: рагу из птицы с овощами с гарниром по выбору - рисом или картошкой. На десерт – кексы и яблоки, вода. Это второе на обед. Будет и суп", – рассказала Адомайтите.

Говоря о меню, она заметила, что после сытного ужина участникам будут давать либо овсяные батончики с сухофруктами или булочки, кексы. "Будут и овощи, а как же без них", – прибавила собеседница.

Чем в этом году будут кормить участников Праздника песни: меню
© DELFI / Kiril Čachovskij

Она заметила, что самый большой вызов – все, ведь придется кормить очень много людей, около 65 000.

В первую очередь нужно было собрать необходимую команду. Обед и ужин будут раздавать 80 человек только компании Ovantis. Завтрак будет поставлять другая компания.

"Для нас это уже третий Праздник песни, поэтому нам дорого партнерство. Да, работы много, но эмоции другие – мы встречаем много интересных людей", – сказала Адомайтите.

Чем в этом году будут кормить участников Праздника песни: меню
© DELFI / Kiril Čachovskij

28 июня на Кафедральной площади был открыт павильон Праздника песни, в котором можно было получить информацию о предстоящем празднике.

Заместитель начальника Вильнюсского отделения Государственной продовольственно-ветеринарной службы Дайва Ружялене сказала, что служба будет контролировать процесс обеспечения участников праздника едой, чтобы гарантировать его безопасность.

Инспекторы ежедневно будут проверять не только качество еды, но и условия ее приготовления, чистоту и учет продуктов, оценят процесс утилизации отходов. Особый риск представляет тот факт, что речь идет об организации питания в жаркие летние дни, когда растет угроза отравления.

Ружялене заверила, что на празднике будут дежурит специалисты службы.

Минздрав представил список больниц и поликлиник столицы, в которые смогут обращаться в случае недомоганий участники праздника.

Чем в этом году будут кормить участников Праздника песни: меню
© DELFI / Kiril Čachovskij
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