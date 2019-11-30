Все началось с замечания депутата Броснисловаса Матялиса, который сказал, что никогда не встречал в гостинице министра транспорта Ярослава Наркевича. Позже выяснилось, что в квартире, выделенной Наркевичу, живет его дочь, а сам министр живет в Тракай, а свою квартиру в центре Вильнюса сдает в аренду.

Позже СМИ выяснили, что в квартире Збигнева Единского живет его сын. А в пятницу "крестьянка" Агне Ширинскене обратилась в парламентскую комиссию по этике с просьбой выяснить, не злоупотребляла ли возможностью получения парламентской квартиры консерватор Агне Билотайте, которая получила квартиру в гостинице, но не жила в ней.

На этот раз из парламентской гостиницы неохотно съехал и Наглис Путейкис, у которого есть личная квартира в 2,5 км от парламента. Путейкис заявил, что его выселение из гостиницы - месть консерваторов за то, что он голосовал против проекта бюджета.

Парламентская гостиница фигурировала и в истории экс-депутата Кястутиса Пукаса, который искал помощниц и устраивал "кастинг" в гостинице. Девушка рассказала об этом журналистам INFO TV.

"Водил по квартире. Потом сказал, что спальня - это самая главная комната. Видишь, какая кровать, – цитировала девушка слова депутата. – Он полностью перешел границы, сказав: какая красивая кровать, было бы приятно как-нибудь поваляться в ней".

Пукас ушел из парламента в январе 2018 года перед тем, как парламентарии намеревались голосовать по вотуму недоверия. Конституционный суд объявил, что депутат нарушил Конституцию, приставая к девушкам, которые приходили устраиваться его помощницами.

Летом 2016 года депутат Пятрас Гражулис объявил, что после обыска из его кабинета пропал рабочий компьютер и 9000 евро. Он вызвал полицию и написал заявление. Он указал, что компьютер и деньги могли пропасть после обыска, во время обыска его самого в кабинете не было.

Он указал, что хранил деньги в кабинете, поскольку в парламентской гостинице держать их небезопасно. Якобы там не раз совершались кражи. Гражулис сказал, что деньги были приклеены к нижней части выдвижного ящика стола.

Несмотря на то, что в кабинете был сейф, депутат деньги в сейф не положил, он думал, что в канцелярии есть ключи от всех кабинетов и сейфов. Кроме того, Гражулис заявил, что кто-то побывал у него в парламентской гостинице и все там перевернул.

"Кажется, там ничего не взяли. Только странная вещь – был мусор - полведра, его нет, и где-то 8 пачек пельменей, я точно не считал, а осталась одна. Может, прокурор скажет, что взял, ищут листерии", – предположил депутат.

Обыски были проведены в рамках дела по подозрению о торговле влиянием.

На прошлой неделе ССР сообщила, что главе Государственной продовольственно-ветеринарной службы Й.Милюсу и еще 5 лицам предъявлены подозрения (выясняли, знали ли ветеринары о том, что за рубежом в пельменях Judex обнаружили листерии, но скрыли этот факт и ничего не предприняли).

Рано утром в апреле 2012 года полиция была вызвана в парламентскую гостиницу, поскольку соседи жаловались на шум в квартире депутата Движения либералов Аудрюса Эндзинаса.

По сведениям DELFI, полиция никакого шума не слышала, в квартиру стражей порядка не впустили. Эндзинас подтвердил DELFI, что такой инцидент был, ему рассказали коллеги. Однако самого депутата тогда в Вильнюсе не было, в квартире хозяйничали его дети.

В 2008 году появилась информация о том, что квартиру площадью 53 кв. м в гостинице получил один из самых богатых депутатов того парламента Виктор Успасских, у которого есть квартира в центре Вильнюса.

Viktoras Uspaskichas © DELFI / Rafael Achmedov

В 2009 году депутат Аста Баукуте решила съехать из общежития Вильнюсской коллегии. Она вывезла оттуда и двери, и умывальник, и замки, и розетки.

Баукуте осталась должна коллегии за общежитие 3000 литов и требовала списать часть долгов за ремонт в комнате.

Потом Баукуте поселилась в парламентской гостинице. В 2012 году, когда выбрали парламент нового созыва, Баукуте не спешила покидать гостиницу.

По Уставу, жилье в парламентской гостинице предоставляется депутатам, у которых нет жилья в Вильнюсе и на расстоянии 25 м от столицы.

Если в гостинице есть свободные места, то их могут занять и другие депутаты. Они должны платить коммунальную плату.