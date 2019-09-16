Фотографы DELFI остановились для наблюдения за водителями недалеко от тоннеля Гележинё Вилко: там в часы пик образуется затор, поэтому машины движутся медленно.
В то утро большого затора не было: водители ехали, почти без остановок.
Несмотря на это, многие водители не выпускали из рук мобильный телефон, смотрели в него, вместо того, чтобы следить за дорогой.
Большинство водителей не звонили, а писали сообщения или читали новости в социальных сетях. И если те, кто говорил по телефону, еще следили за дорогой, то остальные не сводили глаз с экрана.
Статистика говорит сама за себя: если водитель пользуется телефоном за рулем, он не смотрит на дорогу в четыре раза дольше, чем тот, кто не пользуется телефоном.
Инструктор Артурас Пакенас подчеркнул, что увидеть, кто пользуется телефоном, легко: обычно такие водители не держатся в одной полосе. Если придется резко тормозить, то такой водитель не сможет этого сделать и скорее всего станет участником или даже виновником ДТП.
Несмотря на это, сказала доцент кафедры психологии университета им. Витаутаса Великого Лаура Шейбокайте, водители сознательно пользуются телефонами.
"Они понимают, что поступают плохо, поэтому используют компенсационное поведение. Едут медленнее, соблюдают большее расстояние и т.д. Но это не значит, что такое поведение можно оправдать, они поступают плохо", – заметила она.
DELFI напоминает, что за использование телефона за рулем грозит штраф в размере 30-90 евро.
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