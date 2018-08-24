"Человека можно убить, а память – нельзя": в Вильнюсе торжественно открыт сквер имени Бориса Немцова

Перед ними выступили первый руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис, политики Пятрас Ауштрявичюс и Эмануэлис Зингерис, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, председатель правления "Фонда Бориса Немцова за свободу" Владимир Кара-Мурза, член горсовета Санкт-Петербурга Борис Вишневский и дочь Б. Немцова Жанна Немцова.

"Этот сквер неслучайно назван именем Бориса Немцова. Этому есть несколько причин, – заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. – Борис Немцов был другом Литвы, он поддерживал нашу страну, часто приезжал сюда, и мы ощущали настоящее партнёрство. Он был российским государственным деятелем, борцом за свободу, демократию, мир и права человека. Ценности, за которые он боролся, универсальны. Этот сквер – не только Бориса Немцова, это - сквер свободы, демократии и мира, и борцов за эти ценности и нашего уважения к этим деятелям. Я верю, что они однажды победят. Я надеюсь, что придёт тот день, когда не только борцы за свободу, мир и демократию будут гордиться тем, что этот сквер назван именем Бориса Немцова, но и посольство России будет принимать этот сквер не как провокацию, а как знак уважения к российскому политическому деятелю, и будет гордиться тем, что находится возле сквера имени Бориса Немцова".

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что знал Бориса Немцова лично:

"Это был большой оптимист, ничего не боявшийся, – заявил Линас Линкявичюс. – Это важный день для всех нас: мы отдаём дань борцу за свободу, справедливость и свободомыслие, и говорим о тех силах, которые помогали Литве во время становления нашей независимости. Мы редко вспоминаем о той поддержке, которая была оказана Литве после январских событий 1991 года. Для многих в Санкт-Петербурге и Москве это значило и будет значить в будущем многое. Свобода - не само собой разумеющееся понятие, её надо завоевать и, самое главное, защитить. Этот сквер в будущем оценят и те, кто его сегодня критикует".

Витаутас Ландсбергис выразил уверенность в том, что в Литве имя Бориса Немцова будут вспоминать всё чаще.

"Борис Немцов верил в будущую человечную Россию, в которой не только народ, но и власть будет человечной, на не будет страной войны, и ею не будет управлять партия войны, – сказал политик. – Пока что этого нет: она сосредоточена на страшных и изощрённых средствах убиения. Это должно измениться. Немцов верил, что Россия может и должна распространять мир среди соседей. Несмотря на то, что Немцова убила правящая бесчеловечность, вера Немцова приносит плоды. Я так вижу, чувствую".

Витаутас Ландсбергис поделился уверенностью в том, что думающие люди в России уже размышляют, каковой будет Россия после Путина.

"Они верят, что Россия может быть и будет лучше. Может быть, уже формируется идеология людей доброй воли "Послепутинская Россия". Если бы сейчас появилось такое движение, я думаю, у него было бы будущее. Некоторые выражают мысль, что Россия после Путина будет иной, будет ещё хуже, но будем надеяться, что нет: ни после Сталина, ни после Гитлера жить хуже не стало. Пусть этот сквер становится более известным, более привлекательным, пусть будет известно, что здесь собираются люди, которые выступают "за": за Олега Сенцова, за Россию после Путина. "Послепутинская Россия" – это звучит интересно", – воскликнул Витаутас Ландсбергис.

Борис Немцов начинал своё восхождение на российский политический Олимп ещё до распада Советского союза. По мнению председателя правления "Фонда Бориса Немцова за свободу" Владимира Кара-Мурзы, Борис Немцов во многом олицетворял то время.

"Это было удивительное время в России: время, когда общество было сильнее власти, когда репрессивный режим рушился под давлением собственных граждан, когда мирные, безоружные люди, в такие же августовские дни вышедшие на улицы Москвы, оказались сильнее танков".

Владимир Кара-Мурза подчеркнул, что уже в 37 лет Бориса Немцова называли будущим российским президентом.

"У Бориса Немцова было потрясающее качество: он всегда делал то, во что верил, не то, что было выгодным, безопасным и удобным, а то, что было правильным, – сказал общественный деятель. – После 2000-го года, когда в России подул другой ветер, когда многие из тех, кого называли демократами, предпочли принять новые правила, найти себе места в новой системе, во власти или в бизнесе, Немцов продолжил делать то, во что верил: публиковал доклады о коррупции в высших эшелонах власти, организовывал многотысячные митинги против фальсификации выборов, против "закона подлецов", против путинской агрессии в Украине, добивался введения персональных международных санкций против коррупционеров и нарушителей прав российских граждан. Его задерживали на митингах, сажали под арест, на него нападали кремлёвские дружинники. На него клеветали с экранов государственных телеканалов. Он не останавливался. Его остановили только пули на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г.

Владимир Кара-Мурза напомнил, что каждый год в день убийства Бориса Немцова в российских городах на митинги памяти выходят тысячи людей, а каждый день на месте убийства политика появляются свежие цветы.

"Человека можно убить, а память – нельзя. Но российские власти стараются, всеми силами стараясь показать, что не позволят чтить память российского государственного деятеля в России, – сказал Владимир Кара-Мурза. – Мы глубоко признательны гражданам, политикам демократических стран, которые делают то, что мы в нашей стране пока сделать не можем. В феврале этого года перед российским посольством в Вашингтоне была официально открыта площадь Бориса Немцова. Городской совет Вашингтона проголосовал за это единогласно. Вильнюс стал первым городом в ЕС и вторым в мире, который увековечил память Бориса Немцова".

Политик напомнил, что в 1984 году американские власти решили назвать участок улицы перед тогдашним советским посольством именем Андрея Дмитриевича Сахарова.

"Как можно представить, Политбюро ЦК КПСС было не в восторге. Спустя семь лет проспект Сахарова был в Москве, а Политбюро ЦК КПСС больше не было, – подчеркнул Владимир Кара-Мурза. – Для меня, как для российского гражданина, не может быть ничего патриотичнее, чем назвать площадь и сквер перед российским посольством именем российского государственного деятеля. И что бы ни говорили сегодня в Кремле и в этом здании за моей спиной, я знаю, что настанет день, когда Россия будет гордиться тем, что наши посольства в разных странах стоят на улицах, площадях и скверах, носящих имя Бориса Немцова.

Свидетельницей увековечения имени Бориса Немцова стала и дочь российского политика Жанна Немцова. Она выразила уверенность в том, что площади и скверы в честь её отца переименовывают не только в связи с его трагической судьбой, но и потому, что он был уникальным политиком не только для России, но и мира.

"Не так много политиков правильно описывают настоящее. Если политик неправильно описывает происходящее, он принимает неправильные решения, – заявила Жанна Немцова. – Мне кажется, что отец очень правильно принимал и описывал происходящее, иначе бы он не был одним из самых успешных российских губернаторов в 90-е годы".

По мнению дочери Бориса Немцова, её отец обладал и ещё одним важным для любого политического деятеля качеством – даром предвидения.

"Мало людей могут предвидеть будущее. Мне кажется, мой отец обладал этим видением, – сказала Жанна Немцова. – Он в предисловии к своей книге "Исповедь бунтаря" писал, что Россия идёт по имперскому пути, выбирает имперскую риторику, ещё в 2007 году. После аннексии Крыма он сказал, что даже его последователи не хотят его слышать. Он говорил и о бойкоте выборов. У него было видение, потрясающее для политика. Поэтому мы сегодня стоим в сквере имени Бориса Немцова.

"Вильнюс стал первым в Европейском союзе и вторым в мире городом, где увековечена память об убитом более трех лет назад российской оппозиционере - в конце февраля этого года именем Б. Немцова был назван отрезок Висконсин-авеню в Вашингтоне, тоже возле российского посольства.

Имя Б. Немцова было присвоено небольшому скверу напротив российского посольства в вильнюсском микрорайоне Жверинас в мае этого года. Это вызвало резкую критику со стороны Росси - посол РФ в Литве Александр Удальцов сказал, что мэр Вильнюса "не смог не собезьянничать" после того, как участок улицы напротив посольства РФ в Вашингтоне назвали в честь Б. Немцова.

Табличку с названием сквера установили 10 июня - в тот же день в парке Вингис проходили Дни русской культуры.

Активный российский оппозиционер Б. Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в Москве, недалеко от Кремля. Он не раз приезжал в Литву и был одним из тех, кто самым активным образом поддерживал литовцев во время событий 13 января и позже.