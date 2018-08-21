За первые 7 месяцев чековой лотереи в Литве, по сравнению с тем же периодом 2017 года и с учетом общего роста НДС в стране, в секторе общепита было дополнительно декларларировано около 2,4 млн. евро НДС, сообщает Государственная налоговая инспекция (ГНИ).
Kavinė „Pietūs“
© Asmeninio albumo nuotr.

Согласно сообщению, всего было выиграно 370 недельных и 8 месячных призов, большая часть чеков - из заведений общепита.

"В этом году заведения общепита - одна из приоритетных сфер деятельности ГНИ, поэтому можно предположить, что наблюдаемый "эффект" чековой лотереи показывает рост сознательности жителей и их желание участвовать в снижении масштабов "теневой" экономики", - сказал глава проекта Роландас Пунцявичюс.

Он отметил, что в будущем планируют оценить и другие секторы услуг, которые могут участвовать в лотерее.

"В следующем году мы сможем оценить, как чековая лотерея повлияла на рынки. Поскольку большая часть работающих там людей работает на себя, они представят декларации за 2018 год только весной 2019 г. - тогда сможем сравнить перемены и тенденции 2018 и 2017 года", - сказал Пунцявичюс.

Выигравшие чеки за прошлую неделю были получены в заведениях общепита в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. В Вильнюсе приз выиграл человек, заказавший в кафе суп и картофельные блины за 5 евро. В Каунасе победитель 2 часа играл в бильярд и купил напитки на 15,5 евро. В Клайпеде счастливым был чек за обед в 3 евро. Кроме того, приз получил человек, который на одном из вильнюсских рынков купил букет цветов за 6 евро.

В лотерее могут участвовать только фискальные чеки с логотипом из букв LTF. Подробную информацию можно найти на сайте kvituzaidimas.vmi.lt.

Победителей объявляют по вторникам по LNK в передаче, начинающейся в 18.30 ч. и на сайте лотереи.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

"Букет несвободы" у посольства России в Литве на сотый дней голодовки Олега Сенцова (7)

Общероссийское сетевое движение "Открытая Россия" и...

Чековая лотерея вывела на свет значительную часть "теневых" доходов (1)

За первые 7 месяцев чековой лотереи в Литве , по...

В литовских городах раздавали арбузы, акция завершилась (3)

В Литве раздали последние бесплатные арбузы, однако...

В Литве открывается аутентичная усадьба (2)

Предприниматель Казимерас Якутис поставил перед...

Придется приспосабливаться: ни традиционной зимы, ни традиционного лета в Литве не будет (12)

Экстремальные перемены погоды - в одном конце страны...

TOP новостей

Ramūnas Karbauskis Rita Tamašiūnienė Marija Rekst

План по привлечению поляков Литвы создавали не "крестьяне": изменилась лишь одна существенная деталь (6)

Интерес литовских политиков у Вильнюсскому краю вырос...

У столичных многоквартирных домов не останется обычных контейнеров: какие ждут перемены (4)

В конце июля в Каролинишкес была представлена новая...

Реклама Yandex. Taxi: можно ли отказаться от ее показа (7)

В Литве начало работы Yandex . Taxi вызвало немалый ажиотаж....

Придется приспосабливаться: ни традиционной зимы, ни традиционного лета в Литве не будет (12)

Экстремальные перемены погоды - в одном конце страны...

Жители Литвы могут остаться без настоящего сала (132)

Новый план по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС)...