Согласно сообщению, всего было выиграно 370 недельных и 8 месячных призов, большая часть чеков - из заведений общепита.

"В этом году заведения общепита - одна из приоритетных сфер деятельности ГНИ, поэтому можно предположить, что наблюдаемый "эффект" чековой лотереи показывает рост сознательности жителей и их желание участвовать в снижении масштабов "теневой" экономики", - сказал глава проекта Роландас Пунцявичюс.

Он отметил, что в будущем планируют оценить и другие секторы услуг, которые могут участвовать в лотерее.

"В следующем году мы сможем оценить, как чековая лотерея повлияла на рынки. Поскольку большая часть работающих там людей работает на себя, они представят декларации за 2018 год только весной 2019 г. - тогда сможем сравнить перемены и тенденции 2018 и 2017 года", - сказал Пунцявичюс.

Выигравшие чеки за прошлую неделю были получены в заведениях общепита в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. В Вильнюсе приз выиграл человек, заказавший в кафе суп и картофельные блины за 5 евро. В Каунасе победитель 2 часа играл в бильярд и купил напитки на 15,5 евро. В Клайпеде счастливым был чек за обед в 3 евро. Кроме того, приз получил человек, который на одном из вильнюсских рынков купил букет цветов за 6 евро.

В лотерее могут участвовать только фискальные чеки с логотипом из букв LTF. Подробную информацию можно найти на сайте kvituzaidimas.vmi.lt.

Победителей объявляют по вторникам по LNK в передаче, начинающейся в 18.30 ч. и на сайте лотереи.