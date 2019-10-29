Несмотря на то, что как Департамент пожарной безопасности и спасения так и МВД уверяли, что пожарные-спасатели были обеспечены всем необходимым, пожарный, который не пожелал назвать свое имя, сказал DELFI, что ан деле все было не так. У них были только специальные аппараты для дыхания, а на улице они дышали ядовитым дымом безо всякой защиты. По его словам, у пожарных, работающих на территориях мэрий, вообще нет противогазов, а о защите всех, кто там работал, позаботились лишь на второй день, однако и тогда привезли лишь бумажные респираторы, которые в таких условиях совершенно бесполезны.

Председатель профсоюза пожарных-спасателей Саулюс Джяутас сказал и о других деталях работы на месте пожара – люди работали по 24 ч., у них не было возможности сменить одежду, смыть ядовитые вещества. Они ели и отдыхали в той же опасной зоне. Между тем, заместитель главы Департамента пожарной безопасности и спасения Гедрюс Сакалинскас сказал, что режим отдыха был установлен правильно, людей было достаточно, была и возможность сменить одежду.

Пожар в Алитусе - не первый пожар такого масштаба в Литве, однако только после него общество озаботилось здоровьем пожарных – им впервые предложили внеплановый медосмотр.

С пожаром в Алитусе боролось большое количество пожарных. Пожарный с более чем 20-летним стажем, который не пожелал назвать свое имя, сказал DELFI, что пожарные безо всякой защиты добегали до самого очага пожара.

"Мы были повсюду, добегали до самого очага. Сам очаг тушила государственная служба, у ее представителей были аппараты для дыхания. У районных пожарных такой защиты нет, поэтому мы там работать не можем, но мы с брандспойтами бегали до самого очага", – сказал он.

Он сказал, что у пожарных нет ни противогазов, а респираторы им привезли только на второй день, и то только бумажные.

"У нас по сей день нет противогазов. Сейчас купили на какие-то средства, а во время пожара на второй день стали покупать бумажные респираторы. Потом, когда выяснилось, что они не помогают, на 4-5 день появились респираторы получше. Противогазы купили кажется в понедельник, на 4-5 день", – сказал пожарный.

По его словам, во время тушения пожара у ряда пожарных начались проблемы со здоровьем. Публично сообщалось, что у пожарных диагностировали переутомление, но пожарный рассказал, что одного коллегу рвало кровью. Кроме того, он сказал, что после выхода из зоны очага пожара без защиты работали и пожарные центрального управления.

"В один день плохо себя почувствовали двое, потом еще двое. Одного тошнило кровью. Выяснилось, что и противогазы, которые купили, не защищают от этого всего. Потом уже можно было ходить со специальными дыхательными аппаратами, но, насколько я знаю, выполняя вспомогательную работу, пожарные были без аппаратов.

Везде копоть, сырость. Даже в аппаратах весь день находиться невозможно. Они выходят оттуда и снимают, меняют баллоны, а воздух везде тот же. Ветер повернет, как даст – темно, воняет и там, где мы бываем. Там на улице тоже нет ничего чистого", – сказал он.

Заместитель директора департамента Сакалинскас в передаче DELFI 11 сказал, что во время таких пожаров думают не только о тушении пожара, но и о здоровье пожарных. По его словам, главное - защита дыхательных путей.

"Наши пожарные обеспечены дыхательными аппараты со сжатым воздухом", – сказал он, заметив, что использовать такой аппарат можно в течение 30 минут.

Директор медицинского центра МВД Марюс Буйткус признал, что пожарные, после выхода из здания, не надевали полумаски или противогазы, что могло серьезно подействовать на их здоровье.

"Если говорить об этом пожаре, то пожарные мэрий работали без защиты, то больше всего это скажется на органах дыхания, возможно отравление угарным газом", – сказал он.

Он подчеркнул, что к врачам центра ни один пожарный не обращался, возможно потому, что центр находится в Вильнюсе, а пожар был - в Алитусе.

Ранее министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене уверяла, что пожарным из резерва привезли 250 масок для защиты дыхательных путей, как только с такой просьбой обратился мэр Алитуса Нериюс Цесюлис.

Об этом она сказал в интервью LRT.

Однако, как выяснилось, комиссия по экстремальным ситуациям просила 250 полумасок, а было получено 100. Еще 150 полумасок, которые надо использовать вне зоны пожара, по данным 15 min.lt, мэрия купила сама.

Джяутас заметил, что в таких тяжелых условиях пожарные работали по 24 часа. По его словам, почти все руководители сменялись каждые 12 часов, а рядовые пожарные были заключены в ужасных условиях.

"Не было ни возможности переодеться, сходить в душ, хотя бы через 10 ч. На протяжении 24 ч. они работали – то в зоне пожара, то отдыхали там же, дышали парами от своей одежды. 8 суток тушили, каждый по двое, по 48 ч. проработал на пожаре, в очаге. Это ненормально", – сказал Джяутас, заметив, что диоксины испаряются и с комбинезонов пожарных во время отдыха.

Он подчеркнул, что у пожарных не было и необходимого количества полумасок, защищающих органы дыхания, что не был вынесен урок после пожара 2002 г. в Тракай.

"В каждом автомобиле так и нет этих масок с фильтрами", – сказал он.

DELFI напоминает, что в 2002 г. в Тракай горела площадка ЗАО Egapris со старыми покрышками. Площадь пожара 4 га. Пожар тушили двое суток.

Сакалинскас же уверял, что у пожарных департамента выла возможность переодеться.

Он прибавил, что отдыха у пожарных было достаточно, а работать по 24 ч. они могли, поскольку они готовы к этому.

Сакалинскас сказал, что по подсчетам департамента, на пожаре работали 320 пожарных. Всем им предложили пройти внеплановую проверку, если потребуется им предоставят 10 дней оплачиваемого отпуска для реабилитации. Желание проверить здоровье изъявили 100 пожарных.

Буйткус сказал, что пока в Литве не проводят никакие исследования, которые позволили бы выяснить количество диоксинов в крови человека, поэтому прогнозировать последствия для здоровья пожарных невозможно.

"Что касается тяжелых металлов, о которых сейчас говорят, то таких оценок в Литве не было; дальнейшее воздействие, как это скажется на организме пожарных, оно точно сразу не проявится, проявится через 2-3 года", – сказал Буйткус.

Он напомнил и случай кандидата в президенты Виктора Ющенко, когда в 2004 г. его подкосила загадочная болезнь. Позже токсикологи сказали, что это может быть результат отравления диоксинами, но эти данные не были подтверждены. Известно, что отравление диоксинами увеличивает риск заболевания онкологическими заболеваниями.