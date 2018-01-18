Он отметил, что «ни один уважающий себя чеченец даже в мыслях не захочет в Литву из-за царящего там лицемерия».

"Депутат Сейма Литвы Лауринас Кащюнас опоздал со своей инициативой создания литовского аналога «списка Магнитского», в который был внесен Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Гораздо раньше из-за подлых поступков литовского руководства Литва внесена чеченцами в список неблагонадёжных государств Европы. Просто мы не заявляем о своих чувствах на весь мир", - сообщил депутат.

Депутат Госдумы России отметил, что «Литва вновь напомнила о себе, когда Чеченская Республика и ее народ избавлен от унижений и бесправия.

"Мы ничего не забыли и спросим сполна за подстрекательскую деятельность литовского Сейма, - заявил Ш. Саралиев. - Надо сказать, что все эти лауринасы и прочие грибаускайте скоро неизбежно покинут свои должности, бесследно исчезнут из памяти людей. Но народ Литвы останется. Мирный, дружественный, простой народ, которому чужды выходки отдельно взятых безумных «политиков», который имеет своё мнение и поддерживает взаимные экономические, политические и прочие интересы, на протяжении многих лет существовавшие между нашими странами".

Как сообщалось ранее, Литва внесла главу Чечни Рамзана Кадырова, спикера парламента Магомеда Даудова и замминистра внутренних дел ЧР Апти Алаудинова в "список Магнитского". Им запрещен въезд на территорию балтийского государства.

Один из авторов инициативы, депутат Сейма Литвы Лауринас Кащюнас объяснил "Кавказ.Реалии", почему кадыровцев не хотят видеть в Европе и кто еще может быть включен в санкционный лист.

"Наша страна – это флагман таких процессов. Вы посмотрите, например, кто отстаивает позицию Украины в Европе. Мы всегда рядом, если нужна помощь. Большое влияние на нас оказали кейсы Сергея Магнитского и Бориса Немцова. Мы считаем, что об этих трагических случаях нужно говорить, нельзя их забывать, а виновные должны быть найдены и наказаны", - сказал Кащюнас.