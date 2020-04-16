Часть жителей Литвы возвращается на работу: детские сады готовы принять детей

Процесс обучения остановлен во всех воспитательных и образовательных учреждениях Литвы. Сейчас и детсадовцы и школьники занимаются дистанционно. Родители дошкольников и детсадовцев получают задания от воспитателей и учителей, выполняют их с детьми, а потом высылают готовые варианты воспитателям.

Но несмотря на подготовленный пакет заданий и налаженную систему дистанционного обучения, детсадовцев одних дома не оставишь. После смягчения карантина работники, которые воспитывают детей детсадовского возраста поднимают вопрос - может пора открыть детские сады?

Советник министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса Эгле Самошкайте обратила внимание на то, что карантин сейчас не отозван. Пока он не отозван, родители детсадовцев и детей начальной школы могут получать больничный и оставаться с детьми дома (карантин в Литве действует до 27 апреля).

По данным "Содры", такой возможностью воспользовались больше 40 000 родителей. Больничный дают не больше чем на 14 дней и выплачивают родителям 65,94% зарплаты "на бумаге".

Представители Соцмина указали Delfi, что дети младше 6 лет или дети-инвалиды не могут оставаться дома одни. Они должны находиться со взрослыми или подростками не младше 14 лет.

Это значит, что школьники уже могут оставаться дома одни, а детсадовцы нуждаются в присмотре.

Председатель ассоциации дошкольных учреждений, директор столичного детсада Lazdynėlis“ Эляна Маркявичене сказала Delfi, что 17 апреля состоится заседание, на котором выяснят, смогут ли детские сады возобновить работу.

"Мы готовы: помещения в порядке, мы даже успели сделать ремонт. Видно, летом придется работать в полную силу, времени на отдых не будет – все насиделись дома", – сказала она.



Маркявичене порадовалась тому, что эпидемию, насколько возможно, удалось обуздать, никто из воспитателей не заболел. Ношение масок сегодня стало обязательным, поэтому родителей будут просить соблюдать это требование. Конечно, учтут все рекомендации и советы.

Портал напоминает, что в Литве с 16 марта по 27 апреля действует карантин.