В передаче на DELFI TV "Вживую" старший экономист банка Danske Bank Граяускас представил свои выводы о среднем классе в Литве.

В ходе исследования выяснилось, что к людям со средними доходами могут отнести себя жители с доходами 800-2100 евро в месяц "на руки".

Семья из двух человек должна получать от 1100 до 2900 евро, чтобы ее можно было отнести к среднему классу, семья из трех человек - 1400–3700 евро, из 4 – 1600–4200 евро.

Граяускас заметил, что это границы доходов в пределах всей страны, в Вильнюсе доходы должны быть выше, в регионах - меньше. Он заметил, что чем больше, семья, тем меньше суммы, т.к. там срабатывает экономика масштаба.

"Еще надо учитывать инфляцию, поскольку анализировались данные за 2016 год. Значит в это году надо прибавить по 25 евро", – сказал Граяускас.

Экономист Danske Bank сказал, что нижний предел доходов среднего класса – 800 евро – был установлен с учетом того, что он должен позволить человеку удовлетворить базовые потребности.

"В первую очередь человек должен хорошо питаться. Наверное, за 800 евро по ресторанам не походишь, но если готовить дома, должно хватить. Также человек должен позволить себе автомобиль 5–7 лет, и хотя бы раз в год на неделю поехать отдыхать", – сказал Граяускас.

По данным Danske Bank, к среднему классу в Литве можно отнести 36% домашних хозяйств, т.е. 458 000.

Между тем в нищете живут 243 000 (19%), а хуже, чем средний класс – 488 000 (38%) всех домашних хозяйств.

В группу людей с большими доходами можно включить 86 000 - это 7% домашних хозяйств.

Экономист отметил, что в Литве средний класс один из самых небольших в Европе – 36% и по этому показателю Литва опережает лишь Румынию и Болгарию.

"Несмотря на то, что по ВВП на одного жителя мы опережаем такие страны, как Латвия, Венгрия и Хорватия, уровень неравенства у нас очень высокий – мы одни из лидеров", – сказал собеседник.

Граяускас отметил, что больше всего доходов жители Литвы получают за наемный труд (10,8 млрд. евро).

За счет индивидуальной деятельности доходы составляют 3,3 млрд. евро, за счет имущества - 4,2 млрд. евро, социальные выплаты составляют 4,2 млрд. евро, а денежные переводы из-за границы – 1,2 млрд. евро.

По мнению экономиста, вырваться из группы с низкими доходами и попасть в средний класс есть шансы у молодых людей, например, студентов. Что касается людей старшего возраста, здесь такая вероятность невелика.

Граяускас заметил, что эмиграция - последствие небольшого среднего класса: "Люди уезжают из-за низких доходов".

Экономист сказал, что небольшой средний класс определяет и результаты выборов.

"Это выливается в разочарование, протестные настроения. В обществе много процессов – как демографических, так и политических – можно объяснить тем, что в Литве небольшой средний класс", – сказал Граяускас.