В канун Нового года часть жителей Литвы осталась без электричества.
Elektra
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По карте аварий компании ESO можно увидеть, что без электричества осталась часть жителей Клайпеды, Паневежского района. Аварии также зафиксировали в районе Гедрайчай, в Титувенай и Радвилишкиса.

Кроме того, жалобы в связи с авариями поступили из окрестностей Купишкиса, Йонишкиса и Аникщай.

Все места аварий можно увидеть здесь.

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