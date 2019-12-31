По карте аварий компании ESO можно увидеть, что без электричества осталась часть жителей Клайпеды, Паневежского района. Аварии также зафиксировали в районе Гедрайчай, в Титувенай и Радвилишкиса.

Кроме того, жалобы в связи с авариями поступили из окрестностей Купишкиса, Йонишкиса и Аникщай.

Все места аварий можно увидеть здесь.