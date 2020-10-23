Часть университетов Литвы полностью переходит на удаленное обучение

О переходе "на удаленку" с понедельника информировали Вильнюсский университет (ВУ), Университет Витаутаса Великого (УВВ), Университет Миколаса Рёмериса (УМР).
Пресс-атташе Каунасского технологического университета (КТУ) Мантас Лапинскас сказал BNS, что университет работает на удаленной основе с начала этой недели, за исключением модульного обучения и лабораторных работ.
ВУ сообщил, что с понедельника как минимум на месяц переходит "на удаленку", за исключением лабораторных и практических занятий, для которых нужно специальное оборудование.
Подобным образом планирует работу и УВВ. "С 26 октября мы переходим на удаленное обучение, за исключением таких случаев, как лабораторные работы и другие занятия, требующие специального оборудования и инфраструктуры (...)", - сказала BNS и представитель УВВ Ина Журкувене.
УМР сообщил, что на удаленной основе будут проводиться лекции, семинары и пр.
Вильнюсский технический университет Гедиминаса (ВТУГ) на удаленной основе проводит лекции уже с сентября, остальные занятия еще неделю намерен проводит в обычном порядке, но сессию уже собирается организовать "на удаленке".
"Пока ситуация со случаями (заболевания коронавирусом - ред.) у нас под контролем, есть отдельные случаи (...)", - сказала BNS директор Дирекции по вопросам обучения ВТУГ Нора Скабурскене.
За минувшие сутки в Литве зарегистрирован новый суточный максимум случаев COVID-19 – 442, в Литве вирус в целом был выявлен у 9104 человек, продолжают болеть 4956 человек, выздоровели – 3978.
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