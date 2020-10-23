aA
Часть литовских университетов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране полностью переходит на удаленную модель обучения.
Часть университетов Литвы полностью переходит на удаленное обучение
© Shutterstock

О переходе "на удаленку" с понедельника информировали Вильнюсский университет (ВУ), Университет Витаутаса Великого (УВВ), Университет Миколаса Рёмериса (УМР).

Пресс-атташе Каунасского технологического университета (КТУ) Мантас Лапинскас сказал BNS, что университет работает на удаленной основе с начала этой недели, за исключением модульного обучения и лабораторных работ.

Статьи по теме:
Министр образования Литвы: ученики начальных классов вернутся в школу после каникул  (1)
Обращение врачей к жителям Литвы: при таком масштабе эпидемии может произойти то, чего невозможно вообразить  (30)

ВУ сообщил, что с понедельника как минимум на месяц переходит "на удаленку", за исключением лабораторных и практических занятий, для которых нужно специальное оборудование.

Подобным образом планирует работу и УВВ. "С 26 октября мы переходим на удаленное обучение, за исключением таких случаев, как лабораторные работы и другие занятия, требующие специального оборудования и инфраструктуры (...)", - сказала BNS и представитель УВВ Ина Журкувене.

УМР сообщил, что на удаленной основе будут проводиться лекции, семинары и пр.

Вильнюсский технический университет Гедиминаса (ВТУГ) на удаленной основе проводит лекции уже с сентября, остальные занятия еще неделю намерен проводит в обычном порядке, но сессию уже собирается организовать "на удаленке".

"Пока ситуация со случаями (заболевания коронавирусом - ред.) у нас под контролем, есть отдельные случаи (...)", - сказала BNS директор Дирекции по вопросам обучения ВТУГ Нора Скабурскене.

За минувшие сутки в Литве зарегистрирован новый суточный максимум случаев COVID-19 – 442, в Литве вирус в целом был выявлен у 9104 человек, продолжают болеть 4956 человек, выздоровели – 3978.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Министерство образования Литвы: не дополнительная неделя каникул, а удаленка (4)

Поскольку в учебных заведениях в Литве...

TOP новостей

Глава Минздрава Литвы: с понедельника крупные муниципалитеты могут оказаться в красной зоне (12)

В Литве вторые сутки подряд растет количество новых...

Рождество в этом году в Литве будет иным: министр уже готовит новый порядок (42)

Министр здравоохранения Литвы в передаче "День на Delfi"...

Врач предупреждает об опасных переменах: ждут проблемы со сном и даже с сердцем (37)

В воскресенье в Литве отменяют летнее время. Все, кто...

Минздрав Литвы уточнил правила: регистрироваться надо не всем посетителям ТЦ (5)

После того как подняли вопрос регистрации клиентов...

Успасских в самоизоляции, проверяться на коронавирус не намерен (1)

Виктор Успасских находится в самоизоляции. Несмотря...

|Maža didelių žinių kaina