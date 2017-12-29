Отдохнуть также решил депутата из Смешанной группы Миндаугас Бастис. За пределами Евросоюза сейчас отдыхает и лидер Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис, однако к последнему заседанию он должен вернуться.
По данным издания, дольше всего – месяц – не только в парламенте, но и в Литве не будет Ачене. Парламент отпустил ее в Канаду, чтобы она навестила семью дочери (дочь Ачене - супруга баскетболиста Йонаса Валанчюнаса). Член фракции Движения либералов Йонас Варкалис сказал, что поедет в Италию, чтобы навестить племянницу и отдохнуть, а Сисас будет кататься на лыжах во Франции.
"Святое дело покататься на лыжах 5 дней", – сказал Сисас.
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