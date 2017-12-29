В последний день продленной парламентской сессии, 12 января, в пленарном зале не будет "крестьян" Валюса Ажуоласа и Виды Ачене, социал-демократа Альгирдаса Сисаса, либерала Йонаса Варкалиса, пишет Lietuvos žinios.
© DELFI / Domantas Pipas

Отдохнуть также решил депутата из Смешанной группы Миндаугас Бастис. За пределами Евросоюза сейчас отдыхает и лидер Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис, однако к последнему заседанию он должен вернуться.

По данным издания, дольше всего – месяц – не только в парламенте, но и в Литве не будет Ачене. Парламент отпустил ее в Канаду, чтобы она навестила семью дочери (дочь Ачене - супруга баскетболиста Йонаса Валанчюнаса). Член фракции Движения либералов Йонас Варкалис сказал, что поедет в Италию, чтобы навестить племянницу и отдохнуть, а Сисас будет кататься на лыжах во Франции.

"Святое дело покататься на лыжах 5 дней", – сказал Сисас.

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