Ф. Куклянки отметает обвинения и заявляет, что критики ведут себя неконструктивно, избегают диалога и тем самым вредят имиджу общины.

Недоверие Ф. Куклянски публично выразили руководители Вильнюсской, Клайпедской, Шяуляуской и Укмергской еврейских общин. Они заявили, что в эти общины входит абсолютное большинство евреев Литвы.

"Вместо уважаемой всеми защитницы интересов евреев Литвы, она стала классическим диктатором, который использует власть в свою пользу и на пользу круга своих близких людей", - утверждают авторы заявления.

Они требуют от Ф. Куклянски уйти в отставку и новых выборов.

Авторы заявления утверждают, что лояльных к руководству лиц поощряют, используя средства Фонда доброй воли, а возглавляемой Симонасом Гурявичюсом (Симоном Гуревичем) Вильнюсской еврейской общине не разрешают участвовать в Еврейской общине Литвы.

Исполнительный директор Еврейской общины Литвы Реналдас Вайсбродас выразил сожаление в связи с тем, что "председатели региональных общин не видят леса за деревьями, и собирают громкие заголовки и призывы уйти в отставку, вместо терпеливой работы для достижения диалога во благо общины".

"К сожалению, возникшие разногласия приходится решать судебным путем, но Еврейская община Литвы продолжает открыто стремиться к мирному, выгодному для общины консенсусу", - сказал BNS Р. Вайсбродас.

Еврейская община Литвы вместе с другими еврейскими организациями управляет Фондом доброй воли, в который литовское государство направляет средства, предназначенные для компенсации недвижимого имущества еврейских религиозных общин, национализированного тоталитарными режимами. С 2011 года Литва обязалась выплатить в течение десяти лет более 37 млн евро.

По данным переписи 2011 года, в Литве проживает около 3 тыс. евреев.