Председатель Вильнюсской еврейской общины Симон Гуревич и его соратники из Каунаса, Клайпеды, Шяуляй, Паневежиса и Укмерге утверждают, что заявления Ф. Куклянски могут настроить против евреев другую часть литовского общества.
"Мы сожалеем, что председатель ОЕЛ по причине своего авторитаризма не посоветовалась с общинами евреев Литвы, и делает некорректные заявления от имени всех евреев Литвы, и таким образом настраивает против нас (литовских евреев) остальную часть литовского общества", – говорится в заявлении.
С. Гуревич и Ф. Куклянски конфликтуют уже не первый год, между ними было и несколько судебных тяжб.
Во вторник Ф. Куклянски заявила, что из соображений безопасности закрывает здание ЕОЛ и Вильнюсскую синагогу, хотя не намерена обращаться в полицию.
Ф. Куклянски обвинила в антисемитизме бывшего главу Литовского государства Витаутаса Ландбергиса. Он же говорит, что своими замечаниями лишь хотел предупредить о том, что не следует пользоваться провокациями и призывал воздержаться от высказываний против евреев.
Авторы опубликованного в среду заявления подчеркивают, что единогласно одобряют "удаление мемориальных досок в Вильнюсе и по всей Литве лицам, сотрудничавшим с нацистами".
"Мы сожалеем, что крайние силы хотят этим воспользоваться для раскола и противостояния в обществе, а также, что литовская политическая элита и ее лидеры однозначно это не осуждают", – говорится в заявлении.
Еврейские организации отмечают, что "как в Вильнюсе, так и по всей Литве ощущает себя в безопасности, однако рост антисемитизма их беспокоит".
Напряженность в общественном пространстве в последние недели возникла после решений Вильнюсской мэрии переименовать аллею имени дипломата и офицера Казиса Шкирпы и снять мемориальную доску офицеру Йонасу Норейке со стены библиотеки из-за того, что они предположительно имели отношение к расправам с евреями в годы Второй мировой войны.
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