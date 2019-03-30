По всему миру в 20:30 по местному времени люди выключат свет и электрическое оборудование. Таким образом они выразят поддержку инициативам по охране природы и борьбе с климатическими изменениями.
Час Земли с 2007 г. отмечают более 180 стран мира. Ежегодно Час Земли проводится в одну из последних суббот марта.
В этот день людей, организации и коммерческие учреждения призывают выключить необязательный свет и электрические устройства на один час. Это необходимо для привлечения внимания к экологическим проблемам планеты.
Впервые событие организовали Всемирный фонд природы Австралии и издание The Sydney Morning Herald в 2007 году. Час Земли получил мировую поддержку в 2008.
TVP Wilno против российской пропаганды в Литве? (129)
Польша инвестировала 1,86 миллиона евро в создание...
Долгосрочный прогноз: апрель в Литве обещает приятный сюрприз
В этом году гидрологическая весна, по словам доцента...
TOP новостей
В Вильнюсе отмечают 15-летие вступления Литвы в НАТО (192)
В субботу в столице Литвы проходят торжественные...
TVP Wilno против российской пропаганды в Литве? (129)
Польша инвестировала 1,86 миллиона евро в создание...
"Думай", "меняй", "я готов" – финальные слоганы президентской кампании в Украине (42)
На улицах Киева в последнюю предвыборную неделю в моде...
Лидер консерваторов о муниципальных выборах: это – старт к ещё большей победе (20)
Руководитель политической партии "Союз Отечества -...