В субботу вечером будет отмечаться Час Земли. Люди во многих странах мира на час выключат свет и электроприборы.
© DELFI / Orestas Gurevičius

По всему миру в 20:30 по местному времени люди выключат свет и электрическое оборудование. Таким образом они выразят поддержку инициативам по охране природы и борьбе с климатическими изменениями.

Час Земли с 2007 г. отмечают более 180 стран мира. Ежегодно Час Земли проводится в одну из последних суббот марта.

В этот день людей, организации и коммерческие учреждения призывают выключить необязательный свет и электрические устройства на один час. Это необходимо для привлечения внимания к экологическим проблемам планеты.

Впервые событие организовали Всемирный фонд природы Австралии и издание The Sydney Morning Herald в 2007 году. Час Земли получил мировую поддержку в 2008.

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