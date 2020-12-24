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Накануне самых больших праздников в Литве состоялась акция "Час тишины и солидарности". В нем приглашали принять участие всех жителей, чтобы выразить солидарность с теми, для кого эта пандемия стала периодом утрат и тяжелых испытаний.
Час солидарности: 23 декабря на один час погасли огни на елках всей Литвы
© DELFI / Kiril Čachovskij

Акцию инициировал национальный центр помощи волонтеров "Сильны, когда вместе" и Литовская ассоциация муниципалитетов. 23 декабря с 19 до 20 ч. погасли огни на на елках и все праздничные огни в городах в память о жертвах COVID-19.

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