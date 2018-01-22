О литовских ценах ходят легенды, каждый второй житель Литвы убежден, что все у нас намного дороже, чем в других странах.
Kainos Berlyne
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Справедливости ради стоит сказать, что на первый взгляд разница в ценах в Вильнюсе и Берлине не кажется шокирующей. Несмотря на то, что зарплаты в Германии в несколько раз выше, но продукты там стоят столько же или немного больше. Такого впечатления, что там все дешево - не было. Это касается как небольших магазинов, так и торговых центров. Кроме того, сравнивать сложно, поскольку сами продукты разные. Однако впечатляют рыбные консервы, которые там стоят меньше евро.

Дугой нюанс - состав продуктов. Часть тамошних продуктов содержит более качественные составляющие, по сравнению с продукцией тех же производителей, предназначенных для Восточной Европы. Насколько в результате отличается себестоимость и сколько на этом зарабатывают производители, не скажет никто.

Однако даже Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) после исследования состава некоторой продукции, выявила, что некоторые продукты в Литве не только более худшего качества, но и дороже, чем в Германии или стоят столько же. ГПВС исследовала 33 продукта, из них 23 отличались своим составом.

Что касается промышленных товаров, то некоторые, особенно во время акций или распродаж, в Берлине дешевле в 3 раза. К примеру, зубная паста, обувь.

В фотогалерее можно увидеть цены в Германии. Фотографии сделаны на минувшей неделе в Берлине.

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