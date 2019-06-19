Цены на жилье в Литве в 1-ом квартале повысились на 1,9%

В Литве цены на жилье в первом квартале нынешнего года по сравнению с четвертым кварталом прошлого года повысились на 1,9%, сообщил Департамент статистики.
© DELFI / Andrius Ufartas

Жилье нового строительства подорожало на 1,9%, вторичное жилье – на 1,8%.

В первом квартале по сравнению с таким же кварталом 2018 года цены на жилье повысились на 6,8%: жилье нового строительства - на 7,8%, старого строительства - на 6,3%.

В Вильнюсе новое жилье за квартал подорожало на 0,2%, за год – на 3,3%.

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