Жилье нового строительства подорожало на 1,9%, вторичное жилье – на 1,8%.
В первом квартале по сравнению с таким же кварталом 2018 года цены на жилье повысились на 6,8%: жилье нового строительства - на 7,8%, старого строительства - на 6,3%.
В Вильнюсе новое жилье за квартал подорожало на 0,2%, за год – на 3,3%.
Цены на жилье в Литве в 1-ом квартале повысились на 1,9%
В Литве цены на жилье в первом квартале нынешнего...
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