Цены на услуги усадеб сельского туризма в Литве: за ту же цену разные услуги

Был выбран Лаздийский район, через который протекает Неман и в котором есть целых 152 озера, региональные парки, пущи и заповедники.

Журналисты звонили в 20 усадеб и искали место для двоих на 6 июля.

Lazdijų krašto kaimo turizmo sodybos © DELFI / Modesta Meškė

Журналиста удивили интересные названия и неприветливые хозяева.

"Вы точно хотите приехать? Наша усадьба не у озера, она в лесу", – сказала одна из хозяек, удивленная звонком.

Цены очень разные – это также удивило. В одних за 140 евро две ночи могут провести 15 человек, а в других за двоих придется выложить 100 евро за сутки.

Lazdijų krašto kaimo turizmo sodybos © DELFI / Modesta Meškė

Усадьба Šilaičiai

С удобствами, 15 евро на человека в сутки. Без удобств – 11 евро, в туалет придется ходить через поле.

Усадьба Nieda

На 6 июля мест нет. Все выходные до сентября забронированы. обычная цена – 20 евро за человека в сутки.

Усадьба Vytautų dvaras

20 в сутки на одного постояльца. В одном доме могут разместиться три семьи, поэтому удобства будут общими.

Усадьба Vitų oazė

На 6 июля мест нет. В другое время за дом 100 евро, есть кухня.

Усадьба Kotrynos sala

Все выходные до сентября забронированы. Все заказано за год. Проводят большие мероприятия, свадьбы.

Усадьба Дануте

На одну ночь нельзя остановиться, только на все выходные. Домик на 6 человек – 70-80 евро. В обычный день 65 евро за дом, или 50 евро за комнату.

Усадьба Mėta

Мест нет. Цена 100 евро за одну-две ночи.

Усадьба Druskininkėlių

Мест нет. Стоимость комнаты от 40 евро.

Усадьба Akmenėlis

Комната – 70 евро на три ночи.

Усадьба Padumbliai-penktas sezonas

На все лето занята.

Усадьба "У Витаса"

Домик на берегу озера с террасой, мангал, дрова, катамаран. Сдают на три ночи. 75 евро x 3 дня = 225 евро.

Усадьба Braškynas

140 евро за двое суток на 15 человек.

Усадьба Vivaldi

Апартаменты на одну ночь на берегу озера обойдутся в 100 евро. Велосипеды, частный пляж.

Усадьба Likimo ratas

Меньше чем на двое суток не сдают. 60 евро x 2 = 120 евро.

Усадьба Justiniškės

Больше не принимает гостей, живут сами владельцы.

Усадьба Saločė

60 за ночь, количество людей неважно до 9.

Усадьба Tėviškė

Домик на 5 человек – 200 евро. На сутки не сдают.

Усадьба Trikojis

На сутки не сдают. 130 евро за сутки x 3 = 390 евро. До 8 человек.

Усадьба Sraigės namai

Все занято. 90 евро за домик до 4 человек.

Усадьба Gintarinis namas

Все комнаты сданы. Цена – 25 евро в сутки.