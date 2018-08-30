Цены на школьные принадлежности в Литве, Латвии и Беларуси: сколько стоит "корзина" школьника

Журналисты KK2 посетили магазины канцтоваров в трех странах – Литве, Польше и Беларуси. Сравнивали цены на тетрадки, карандаши, акварель, чернильные ручки, фломастеры, пеналы, школьные ранцы, цветную бумагу, записные книжки и спортивную обувь.

Дешевые тетрадки с 12 страницами продают в Польше и Беларуси – по 6 евроцентов, в Литве такая тетрадь стоит 11–30 евроцентов.

Цены на акварель в Литве и других странах почти не отличаются – от 79 евроцентов до 5 евро. Чернильные ручки в Литве можно купить за 99 евроцентов, а в Польше самые дешевые стоят 1,05 евро.

Цены на школьные ранцы тоже очень разные – в Литве и в Польше можно купить их и по 4,99 евро, но есть и по 40-60 евро.

Однако экономисты отмечают, что родителям не стоит маниакально скупать все, что они видят. Стоит дождаться начала сентября. Глава финансового института Swedbank сказала, что с началом учебного года цены снижаются.

"Во-первых, надо посмотреть, что есть дома, составить список необходимых вещей. А в сентябре купить то, чего не хватает. Провести инвентаризацию имеющихся вещей, посмотреть, какую обувь можно использовать, что осталось с прошлого года. Стоит поискать и в интернете, может, там цены ниже", - сказала экономист Юрате Цвиликене.