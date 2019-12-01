Читатель спрашивает, почему в Израиле наши продукты, которые нужно довезти, оплатить таможенные пошлины, стоят примерно или столько же, сколько в Литве. Более того, мы даже не можем сравнить покупательную способность. Например, там средняя пенсия составляет 1300 евро, у нас чуть более 300.

Израиль постоянно входит в десятку и двадцатку "дорогих" стран по различным критериям. Там обычно приходится трясти кошелек.

Обменный курс шекеля к евро - 3,8. Те, кто хочет, могут сделать свои собственные расчеты.

Упаковка сыра "Svalios" стоит около двух евро. Сливочное масло - 1,8 евро, у нас примерно такая же. Творог "Žemaitijos pieno" стоит 2,49, у них - 2,59 евро. Пицца "Mantingoje" у нас 2,9 евро, а у них - 3,9 евро. Упаковка мороженого у нас стоит 1 евро, там - 0,78 евро. Еще один творог стоит так же, как и у нас. Только сыр Пармезан значительно дороже, потому что цены диктуются итальянцами, а литовцы приспосабливаются к их ценам.

Алкоголь стоит примерно столько же, сколько и у нас.

Поставщики неохотно уточняют, почему цены в Литве и одной из самых дорогих стран мира практически одинаковы.

Эгидиюс Симонис, глава ассоциации "Pieno centras", объединяющей многих крупнейших переработчиков молока, говорит, что в Литве и за рубежом литовские переработчики молока продают большую часть своей продукции дистрибьюторам и супермаркетам по оптовым ценам. Окончательная цена продуктов может значительно колебаться в зависимости от акций, различных ставок НДС в разных странах, конкуренции между продавцами и многих других факторов.

Альбертас Гапшис, эксперт по агроэкономике Литвы, говорит, что такие относительно дешевые литовские товары в далекой стране могут быть связаны с тем, что инициаторами экспорта являются местные предприниматели. Они также диктуют условия для наших производителей, которые вынуждены применять большие скидки.

"Такие страны, как Китай или Израиль, являются далекими странами, но мы можем просто быть вынуждены продавать продукцию по той же цене, что и у нас, потому что этого требуют покупатели", - говорит А. Гапшис.

Все, кто хочет сравнить уровень цен и уровень жизни, могут посмотреть на этот график.