На Рудаминском рынке лисички продавали по 3-4 евро за литр. Торговцев было много. Литр черники стоил 4 евро.
На рынке Галес в Вильнюсе картина была немного иной. "За лисички прошу 4 евро, неделю назад они были по 5 евро за литр", - рассказала торговка.
Несмотря на то, что большинство продает лисички по 4 евро, некоторые обмолвились, что если снизить цену до 3,5 евро, то люди их мгновенно раскупают.
За литр черники торговцы просили 4,5 евро, но опять-таки можно найти и по 3,5 евро за литр.
Литр опят на этом рынке стоил 1 евро. Боровики продавали кучками по 8 евро.
"Боровики я собирала в Дзукии. Там уже пошли грибы. До сих пор леса были словно выжженные", - сказала женщина.
Чем больше дождей и чем ближе осень, тем ниже цены на грибы в Литве. Например, неделю назад грибы были дороже. Цены на ягоды почти не изменились.
"Я прошлась по рынку, мне сказали, что под Паневежисом больше всего грибов в Зеленом бору. Лисички продают уже давно, они растут во многих лесах.
Маслят, подберезовиков и боровиков немного, однако люди считают, что через неделю их будет больше. Больше всего боровиков, других грибов меньше", – сказала директор Паневежского рынка Аста Пачекаюте.
За кучку маслят и боровиков просят по 6–8 евро. На вес не продают. их сложно взвешивать или складывать в банку. Что касается ягод - есть черника и малина. Стакан - 2 евро, литр - 3 евро.
В столице кучка грибов стоит дороже. "Боровиков много. Сегодня продавали и огромный боровик, диаметр шляпки 15 см. Боровики продавали по 10 евро. Подосиновики по 6 евро за кучку", – сказала директор Калварийского рынка Ингрида Талжюнене.
Со здания библиотеки в Вильнюсе сняли памятную доску в честь генерала Ветры (12)
В Вильнюсе со здания Академии наук им. Врублевских 27...
Цены на грибы: сколько грибы стоят в Вильнюсе, а сколько в провинции (20)
DELFI 27 июля утром посетил рынки, чтобы узнать сколько в...
Погода в Литве: воздух прогреется до 29 градусов (2)
В ночь на субботу в Литве будет облачно. Местами...
Жителей одного из подъездов разваливающегося дома в Каунасе выселили до ликвидации аварии (6)
Больше суток назад в Каунасе из многоквартирного дома...
Щедрый июнь: какие работодатели в Литве выплатили впечатляющие зарплаты? (16)
Новейшие данные Фонда социального страхования ("Содры")...
TOP новостей
Цены на грибы: сколько грибы стоят в Вильнюсе, а сколько в провинции (20)
DELFI 27 июля утром посетил рынки, чтобы узнать сколько в...
Со здания библиотеки в Вильнюсе сняли памятную доску в честь генерала Ветры (12)
В Вильнюсе со здания Академии наук им. Врублевских 27...
Погода в Литве: воздух прогреется до 29 градусов (2)
В ночь на субботу в Литве будет облачно. Местами...
На литовское взморье едут толпы людей: за последние номера просят сотни евро (233)
Праздник моря и благоприятный прогноз синоптика...
Щедрый июнь: какие работодатели в Литве выплатили впечатляющие зарплаты? (16)
Новейшие данные Фонда социального страхования ("Содры")...