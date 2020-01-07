Правда, при поиске подходящего варианта надо быть внимательными, поскольку цены на сайтах часто представлены без питания, а иногда даже сразу с учетом льготы, предоставляемой муниципалитетом (100 евро).

Некоторые детские сады включают цену на питание в общую плату, берут меньше денег за август, а тем родителям, которые хотят, чтобы ребенок оставался в саду до 18.00-18.30 ч. за такую возможность придется доплачивать.

Питание в одних садах стоит 5,70 евро, в других 7,10 евро в день, а в детском саду Baltų šalelė tarp pušelių – 9,20 евро в день. В самый дорогой вариант включают завтрак, обед, полдник и ужин.

Дороже всего за полный месяц (5 рабочих дней в неделю) придется заплатить в международной школе The British School of Vilnius. В группе для детей с двух лет плата составляет 650 евро, а для пятилеток 1350 евро в месяц.

542 евро в месяц стоит детский сад Mįsliaus sodas, 527 – Vaikystės sodas, 550 – Mažųjų valdоs, однако в последнем еще надо доплатить за питание.

Во всех детских садах надо платить вступительный сбор: минимум – 100, максимум – 1000 евро. Большая часть детских садов указывает, что такой сбор платят лишь один раз при поступлении в сад.

В детском саду Katino dienelės плата колеблется в пределах от 270 до 350 евро в месяц (цены указаны с учетом компенсации, если родителям она не полагается, то плата составит на 100 евро больше).

Кстати, за 350 и 300 евро в месяц предоставляют те же услуги. Плата зависит от места, где находится детский сад. За пребывание в саду с 7.30 до 18 ч. в Балтупяй и Пашилайчай цена 300 евро, а в Антакальнисе - 350. В цену включены занятия английским, керамикой, изо, танцами и др.

4 дня в этом детском саду в Балтупяй и Пашилайчай стоят 270, а в Антакальнисе – 330 евро. В таком случае ребенок посещает на два занятия меньше.

За полдня или 3 дня в неделю в Балтупяй и Пашилайчай придется заплатить 280, а в Антакальнисе – 300 евро. В сумму входят английский, керамика, изо и музыка.

Вступительный взнос – 150 евро.

Частный детский сад Abadelė на сайте указывает, что старается экономить на то, что не сказывается на качестве и высоких стандартах. В группе для детей с 8 месяцев до 1,2 лет плата составляет 269 евро, для детей постарше – 249 евро. Плата за питание - 5,70 евро в день. За полдня в детском саду для малышей плата составляет 160 евро в месяц, детей старшего возраста – 140. Плата за питание не меняется, поэтому надо прибавить еще 114 евро (за 20 рабочих дней). Итого, общая плата для детей старше 1,2 лет за полный день составляет 363 евро. Вступительный взнос – 150 евро.

Плата в детские сады Vaikystės sodas указана без вычета компенсации. За полный день (с 7.30 до 18.30) плата составляет 527 евро. За 4 дня в неделю – 470 евро. За полдня (с 7.30 до 12.30 или с 13.00 до 18.30) цена составляет 415 евро, за 4 дня – 385.

В этом детском саду есть и классы на английском языке, в таком классе плата составляет 715 евро в месяц. Вступительный взнос – 420 евро.

В детском саду Pažinimo medis вступительный взнос составляет 220 евро, месячная плата – 395 евро. За полдня – 264. При посещении полного дня питание трехразовое, а половины - двухразовое. Оно включено в плату.

В детском саду Mįsliaus dirbtuvės есть четыре варианта посещения: 5 раз в неделю (400 евро), 4 раза в неделю (350), три раза в неделю (300) или 5 раз по полдня (330). Питание за полный день стоит 7,10 евро, за полдня 1,90-5,80 евро. Есть годовая плата – 200 евро. Если родители хотят, чтобы ребенок находился в саду до 18.45 ч., то придется заплатить еще 50 евро. Итого получается 542 евро в месяц.

Месяц в детском саду Baltų šalelė с 7.30 до 18.20 ч. 5 раз в неделю стоит 310 евро, 4 дня – 285, 3 – 260. За полдня – 250 евро. Вступительный взнос – 149 евро. За питание надо платить дополнительно, оно организуется с учетом потребностей конкретного ребенка. Завтрак в Baltų šalelė ant kalnelio стоит 0,75 евро, обед – 2,60, полдник – 1,20, еще 4 евро перекус. В детском саду Baltų šalelė tarp pušelių цены выше: завтрак – 1 евро, обед – 3 евро, полдник – 1,20, а перекус – 4. За полный комплект в Baltų šalelė tarp pušelių придется платить 9,2 евро в день. С месячным взносом и питанием плата составит 494 евро.

В детском саду Mini darželyje в Вяркяй плата за детский сад составляет 140 евро в месяц, за три дня в неделю – 110. Это цены для детей, родители которых прописаны в Вильнюсе, значит с учетом компенсации. За полдня плата составляет 105 евро. Питание стоит 3,80 евро в день (76 евро в месяц). Итого 316 евро в месяц, если родители не получают компенсацию.

Вступительный взнос в детском саду Nykštukėliai – 100 евро, а месячная плата за весь день – 300, за половину – 250 евро. Плата за трехразовое питание 4,80 евро, за двухразовое – 3,48 евро. За полный рабочий день 5 раз в неделю плата составляет 396 евро.

В детском саду Mylimukų darželis за полный день 5 раз в неделю плата составляет 189 евро (с учетом компенсации, значит, без нее на 100 евро выше). Питание стоит 120 евро в месяц. Полная плата в месяц без компенсации – 409 евро. Вступительный взнос – 100 евро.

Самый дорогой детский сад в Вильнюсе – международная школа The British School of Vilnius. При заполнении формы взимают плату 100 евро, потом еще 1000 евро после поступления. Детсад для детей с двух лет стоит 650 евро в месяц, для трехлеток – 1100. За 4-летних детей плата составляет 14 700 евро в год (1225 в месяц), 5-летних – 16 200 евро в год (1350 евро). Дети учат английский, литовский и испанский языки, обучаются музыке. Кроме того, представлен большой выбор внеклассной деятельности. Детсадовцы получают обед и перекус.

В международном детском саду Монтессори принимают детей с 1,5 до 7 лет. До трех лет плата составляет 600 евро, для детей постарше – 550 евро. Вступительный взнос – 300 евро, tгодовой взнос - 200 евро.

В детском саду Mažųjų valdos 5 дней в неделю полный день (7.30-17.30 ч.) стоят 550 евро в месяц. За полдня – 400. Вступительный взнос – 400 евро. За питание надо платить дополнительно, но на сайте не указана сумма. Директор сада сказала, что завтрак и ужин стоят 1,75, а обед – 4,25 евро. В цену включены перекусы: перед обедом и после. Месячная плата за питание составляет 155 евро. За продленку придется платить дополнительно 25 евро в месяц с 17.30 до 18.00 или 50 евро с 17.30 до 18.30. Полная плата без компенсации составляет 705 евро в месяц.